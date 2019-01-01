DAZN JAPONYA | Nagatomo olmasaydı, Kagawa Beşiktaş'a gitmezdi

Nikkei Gazetesi'nden Akitomo Kishina​ ve DAZN Japonya'dan Koki Harada, Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'yı anlattı.

Beşiktaş, transferin son gününde Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.

Siyah beyazlıların sezon sonuna kadar kiraladığı Japon yıldızı bonservisiyle kadrosuna almak isterse Alman ekibine 2 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.

Nikkei Gazetesi'nden Akitomo Kishina​ ve DAZN Japonya'dan Koki Harada, 29 yaşındaki yıldızın siyah beyazlılarda neler yapabileceğini, neler yapamayacağını ve transfer sürecini anlattı.

Akito Kishana'nın açıklamaları:

"Kagawa, forvet arkası oynadığında kendisini gösterebiliyor ve ceza sahasına girdiğinde fark yaratabiliyor. Beşiktaş eğer onu kanatta kullanmayı düşünürse fiziği ve hızı buna müsaade etmez. Hem de bir kanat oyuncusu olarak savunmaya yeterli desteği veremez. Takım arkadaşlarının ceza sahasında onu beslemesi halinde daha etkili bir oyun oynar. 2011-2012 sezonunda Lewandowski'nin ona açtığı alanlarla çok etkili olmuştu. Beşiktaş da bu sistemi deneyebilir."

"Kagawa, Türkiye'ye gelmeden önce hem lig hakkında hem de İstanbul hakkında Nagatomo'dan fikir aldı."

"Kagawa'nın hayalinde İspanya'da bir kulüpte oynamak vardı ama teklfiler İspanya'dan değil, Hannover ve Monaco'dan geldi. Düzenli forma şansı bulmak istediği için Beşiktaş'ı seçti."

"Kariyerinde çok kıymetli hocalarla çalıştı ancak onun için en kıymetlisinin Osaka'daki Levir Culpi olduğunu söyleyebilirim. Kagawa'nın sol bekten orta saha oyuncusuna evrilmesini sağlamıştı."

Koki Harada'nın açıklamaları:

"10 numaranın onun için en ideal pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Ancak etrafında kendisini besleyecek oyunculara ihtiyacı var. Tek başına kaldığında etkili olamıyor. Bireysel oynamaktan ziyade takım oyununu seven bir isim. Birçok teknik adam onu sol kanatta denedi ancak bu iyi bir fikir değildi."

"10'dan fazla gol atması halinde Türkiye'de başarılı olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Kagawa 10'dan fazla gol atarsa Beşiktaş onu elinde tutamayabilir."

"Kagawa'nın Yuto Nagatomo'dan transferi hakkında fikir aldığını düşünüyorum. Eğer Nagatomo, İstanbul'da olmasaydı Kagawa da Beşiktaş'a transfer gelmeyebilirdi."

"Türk taraftarları hakkında tabii ki bilgi sahibi. 2014'te Galatasaray'a karşı oynadığında fikir sahibi olmuştu. Nagatomo da Beşiktaş taraftarının tutkusundan Kagawa'ya bahsetmiştir."

"Kagawa, geçtiğimiz yıllarda Premier Lig'den birçok teklif almıştı. Bu sezon da Monaco ve Bordeaux'dan transfer teklifi aldı. Çocukluğundan beri İspanya'da oynamak gibi bir hayali olduğu için bu teklifleri geri çevirdi. Beşiktaş'tan sonra İspanya'nın yolunu tutabilir."

"Jurgen Klopp, onun için çok önemli. 2010'da Kagawa'yı Japonya'dan Almanya'ya getirerek yeteneklerini geliştirmesini sağladı."