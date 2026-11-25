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Çok sayıda eksikle sahaya çıkan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında OSC Lille deplasmanında 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Bayernli oyuncuların değerlendirmeleri.

Vincent Kompany, Lille karşısında özellikle hücumda doğaçlama çözümler bulmak zorunda kaldı. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Alphonso Davies'in yanı sıra kaptan Manuel Neuer de sakatlıkları nedeniyle yoktu. Sakatlıktan henüz dönen Jamal Musiala ve Luis Diaz ise ancak maçın son bölümünde oyuna girdi.

Dayot Upamecano, eksik Bayern kadrosunu öne geçirdi (15.). Lille'in Ayase Ueda ile bulduğunu sandığı beraberlik golü, Joshua Kimmich'e yapılan faul nedeniyle VAR müdahalesinin ardından haklı olarak geçerli sayılmadı (46.). Ueda, 62. dakikada kurallara uygun bir golle skoru 1-1'e getirdi. Ardından Aleksandar Pavlovic'in kendi kalesine attığı golle Bayern geriye düştü.

Beş hafta sonunda sekiz puanla 15. sırada bulunan Bayern'in, son 16 turuna doğrudan katılım hakkı veren sekizinci sırayla arasındaki fark artık iki puan. Bayern'i Slavia Prag ve Real Betis'e karşı iç saha maçları ile Manchester United deplasmanı bekliyor.

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Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Jonas Urbig

1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki müthiş performansının ardından Urbig, Lille'de talihsiz bir akşam geçirdi. Önce Ueda'nın şutunda iyi bir kurtarış yaptı (23.), ardından yediği iki golde de yapabileceği bir şey yoktu. Not: 3.

Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Josip Stanisic

Dörtlü savunmada soldan sağa geçti. Başlangıçta Köln maçına kıyasla hücumda biraz daha istekliydi, ancak kısa süre sonra performansı düştü. Not: 4.

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Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Dayot Upamecano

Bundesliga'da attığı üç golün ardından Upamecano, Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri buldu. Bischof'un kullandığı korneri kafayla gole çevirerek takımını erken öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda kişisel rekoruydu: Upamecano daha önce bir sezonda hiç dört gol atmamıştı. İlk yarıda savunmada da çok dikkatliydi, ancak devre arasından sonra birden sendelemeye başladı. 46. dakikada büyük şans yaşadı: Hatalı kafa pası Lille'in beraberlik golüne yol açtı, fakat Ueda'nın Kimmich'e yaptığı faul nedeniyle gol, VAR müdahalesinin ardından haklı olarak geçerli sayılmadı. Geçerli sayılan beraberlik golünde ise arkasındaki golcü oyuncuyu gözden kaçırdı. İnişli çıkışlı bir performanstı. Not: 3.

Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Min-Jae Kim

Jonathan Tah'ın yerine oynadı ve son derece sağlam bir performans sergiledi. Not: 3,5.

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Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Hiroki Ito

Sol bekte bu sezon altıncı kez forma giydi, ikinci kez ilk 11'de başladı. Japon oyuncunun maç eksiği başlangıçta hissedildi. Ancak Ito, maç ilerledikçe performansını yükseltti ve örneğin 72. dakikada Mbappe'ye karşı önemli bir müdahale yaptı. Not: 3,5.

IMAGO

Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Joshua Kimmich

Top rakipteyken istekliydi, ancak topa sahip olduklarında belirleyici bir katkı sunamadı. Not: 4.

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Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Tom Bischof

Köln karşısında oyuna girdikten sonra zaman zaman hücumda Kane'in yerine oynayan Bischof, Lille maçında alışık olduğu mevkide Kimmich'in yanında yer aldı. Kullandığı kornerle Upamecano'nun 1-0'lık golünü hazırladı, ancak bunun dışında pek öne çıkamadı. Not: 4.

Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Lennart Karl

Takımın tam olarak hazır durumdaki tek tecrübeli hücum oyuncusuydu, ancak beklentilerin çok altında kalan da o oldu. Karl, sağ kanatta hiçbir etkili hamle yapamadı. Lille'in beraberlik golü öncesinde asisti yapan Nathan Ngoy'yi savunurken fazlasıyla isteksizdi. Not: 5,5.

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Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Aleksandar Pavlovic

Bir hat öne çıkarak alışık olmadığı on numara rolünde fiziksel varlığını hissettirdi. Lille kalecisi Berke Özer, uzaktan çektiği iki şutu kurtardı (14. ve 27.). Pavlovic sonunda topu ağlara gönderdi, ama yanlış kaleye. Ethan Mbappe'nin direğe çarpan şutunun ardından topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine gol atarak Lille'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Not: 5.

IMAGO

Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Nathaniel Brown

Sol kanatta çaba gösterse de sonuçta hiçbir etki yaratamadı. Not: 5.

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Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Konrad Laimer

Avusturyalı çok yönlü oyuncunun neredeyse her yerde oynayabildiği biliniyor. Lille karşısında sürpriz biçimde Kane'in santrfor mevkisini üstlendi ve rakiplerine durmaksızın baskı yaptı. İkinci yarının başında Alexsandro ile karşı karşıya geldi ve rakibinin kafa atacakmış gibi yapmasının ardından yere düştü. Saniyeler sonra Ngoy'ye müdahale edeceğini belli ederek onu yere indirdi ve sarı kart gördü. Laimer bir kez de kale önünde tehlike yarattı, ancak boş durumdayken Özer'i geçemedi (26.). 76. dakikadaki üçlü oyuncu değişikliğinin ardından alışık olduğu sağ bek mevkisine döndü. Not: 4.

Bayern Münih'in OSC Lille karşısındaki notları: Oyuna sonradan girenler

Jamal Musiala: Son günlerdeki tüm tartışmaların ardından, Köln maçında olduğu gibi oyuna sonradan girdi. 76. dakikada Bischof'un yerine sahaya çıktı ve bir şut çekti. Değerlendirilmedi.

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Luis Diaz: O da 76. dakikada Stanisic'in yerine oyuna girdi. Değerlendirilmedi.

Tim Binder: Ito'nun yerine oyuna girdi. Değerlendirilmedi.

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Noah Codjo-Evora: 81. dakikada Karl'ın yerine oyuna girdi. Değerlendirilmedi.

Jonathan Tah: Uzatma dakikalarında Kim'in yerine oyuna girdi. Değerlendirilmedi.