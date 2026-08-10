Hellmann, pazar günü Frankfurt Stadı'nda 17 bin taraftarın katıldığı Eintracht'ın aile gününde, "Su molaları ve etrafındaki bütün o tantana, buna gerek olduğunu düşünmüyorum ve bir şey söyleyebilirim: Futbol açısından bu, Eintracht Frankfurt olarak bizim kesinlikle izleyeceğimiz yol olmayacak" dedi.

Hellmann çok net biçimde üç olay nedeniyle sert çıktı: "Dürüst olmak gerekirse, devre arası gibi kutsal bir şeyin öylece uzatılabildiğine inanamadım. Her şeyi mümkün görürdüm ama bir devre arasının 35 dakikaya, ya da sonunda her ne kadar sürdüyse o kadar uzatılması, bir politikacı bunu talep ettiği için sarı kartların geri alınması ve Dünya Kupası'nın satılmak istenmesi... Dürüst olmak gerekirse, bunlarda kendimi hep çimdiklemek zorunda kalıyorum. Bunların hepsi, tahammül edebileceğimiz her şeyin ötesine geçiyor."

İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalinde, birçok müzikal performansa zaman yaratmak için devre arası uzatıldı. Ancak sonuçta Hellmann'ın iddia ettiği gibi 35 değil, 27 dakika sürdü. Hellmann'ın değindiği ikinci olayda ise ev sahibi ABD'nin forveti Folarin Balogun'a verilen cezanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahalesinin ardından geri çekilmesi söz konusu. Dünya Kupası'nın satılmasıyla ise FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun çok tartışılan, ancak bu arada geri çekilmiş olan yatırımcı planlarını kastediyor.

Axel Hellmann, Dünya Kupası'nda yedi maçı stadyumda izledi

Hellmann da Dünya Kupası sırasında ABD'deydi, kendi açıklamasına göre yedi maçı stadyumda canlı izledi ve atmosferden etkilendi: "Sadece şunu söyleyebilirim, atmosfer gerçekten harikaydı. Birçok küçük ülkeyi görmek, dünyanın çok farklı köşelerinden gelen çok sayıda taraftarı görmek ve coşku muazzamdı."

Eintracht, yeni-eski teknik direktörü Adi Hütter yönetiminde şu sıralar yeni sezona hazırlanıyordu. 21 Ağustos'ta DFB-Pokal'in 1. turunda deplasmanda DJK Teutonia St. Tönis ile karşılaşacak. Bundesliga'nın açılışı ise 29 Ağustos'ta Union Berlin deplasmanında yapılacak.