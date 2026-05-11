Ajax kaptanı Davy Klaassen öfkesini dışa vuruyor ve Alex Kroes'u yerden yere vuruyor

Ajax'ın FC Utrecht'e karşı aldığı 1-2'lik yenilgiyle, Amsterdam ekibi Eredivisie'de o nefret edilen beşinci sıraya geriledi. Maçın ardından bu durum büyük bir hayal kırıklığına yol açtı; basın mensuplarına konuşan kaptan Davy Klaassen'in sözlerinden de bu anlaşılıyor.

De Telegraaf gazetesi Klaassen'in şu sözlerini aktarıyor: “Bir ya da iki kez işler yolunda gitmezse, bu olabilir. Ancak bu durum her hafta tekrarlanıyorsa, bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Bu yeterince iyi değil, nokta. Ve bu acı verici. Taraftarların kabullenmişliği belki de en acı verici olanı.”

“İlk yarı aslında o kadar da kötü değildi derseniz, bu belki de her şeyi anlatıyor. O kadar da kötü değil… Eğer çıtayı bu seviyede tutarsak, bu sezonun tüm hikayesini anlatmış oluruz. Bu çıtayı hep birlikte yeniden yükseltmeliyiz. Arada sırada iyi oynadık demek, Ajax’a yakışmıyor,” diyor kaptan.

Klaassen, 33. haftanın ardından tüm teknik direktör değişikliklerinin pek de yardımcı olmadıkları sonucuna da varabilir. “İnsani açıdan teknik direktörlerin kovulması asla hoş bir şey değildir. Onlar, birlikte iyi çalıştığım ve iyi anlaştığım insanlar. Takım olarak biz de bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Üstelik sorunun sadece teknik direktörlerde olmadığı da ortaya çıktı.”

Orta saha oyuncusu, suçu Marijn Beuker’e ve özellikle Alex Kroes’e atıyor. “Kadronun yapısının doğru olmadığını görmek için roket bilimcisi olmaya gerek yok. Denge bozuk. Bunu uzun zamandır biliyorduk, ama şu anda elimizden bir şey gelmiyor. Oyuncularınızdan ancak transfer döneminde kurtulabilirsiniz.”

“Her şeyi özlüyorum,” diye devam ediyor hayal kırıklığına uğramış Klaassen. “Eğer bunun sadece kalite meselesi olduğunu söylerseniz, sanki kötü oyuncularımız varmış gibi görünür, ama durum öyle değil. Ama elbette çok daha iyi kadrolar gördüm. Son yıllardaki politikalar yüzünden bu noktaya geldik.”

“Bu, Ajax oyuncusu olarak yaşadığım en acı verici sezon,” diyor acı bir şekilde. “Son yıllarda çıtanın seviyesi çok düştü. Ajax’ı böyle tanımıyoruz. Bu konuda gerçekten bir adım atılmalı. Hayal kırıklığına uğradım. Ama kulübe isteksizce gitmiyorum, çünkü pes etmek de mümkün ama her gün daha iyi olmaya çalışmalıyız.”

Jordi Cruijff'un yeni teknik direktör olarak atanmasıyla Klaassen, her şeyin yoluna gireceğine yeniden inanıyor. “O, tekrar yükselişe geçmek istiyor. Ben de onunla bu konuyu konuştum. O kendi görüşünü, ben de benimkini söyledim. Evet, görüşlerimiz uyuşuyor. Ama şimdi öncelikle sc Heerenveen'i yenmeliyiz. Avrupa kupalarına katılamamak bizim için bir dibe vurmak olur.”