Mika Godts’un perşembe akşamı Ajax formasıyla son maçına çıkmış olma ihtimali var. Belçikalı oyuncu, Paris Saint-Germain ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve kulüpler arasındaki görüşmeler bekleniyor. Kaptan Davy Klaassen ise onun kalmasını istiyor.

Godts, özellikle Ajax - Shelbourne (3-1) maçının ilk yarısında iyi bir performans sergiledi. Yaratıcı hareketleriyle normalden de fazla kendini göstermek ister gibiydi; bunda PSG’nin somut ilgisinin etkili olduğu düşünülüyor.

Godts, İrlanda temsilcisine karşı oynanan maçta bitime 15 dakika kala oyundan alındı ve kendisini alkışlayan taraftarlara uzun uzun teşekkür etti. Kaleci Maarten Paes de onu alkışladı; bu da onun 21 yaşındaki takım arkadaşının ayrılığını güçlü biçimde hesaba kattığını gösteriyor.

Klaassen, bugün sonrası Godts’a ne söyleyeceği sorulduğunda hiç tereddüt etmeden, "Kal!", yanıtını verdi. "Tabii ki. Mümkün olan en güçlü takıma sahip olmak istiyoruz ve Mika’yı da bu takımda tutmak istiyoruz."

"O ne der? Sanırım güler" diyen Klaassen, gülerek konuştu. "Bunlar onun kendisinin karar vermesi gereken şeyler. Biz onun bizde kalmasını çok istiyoruz, bu açık" ifadelerini kullandı Klaassen.

Bu gece, resmi bir maçta 400. kez Ajax formasını giyen Klaassen için özel bir akşamdı. Klaassen, "Güzel bir dönüm noktası" diyerek kuru bir yorum yaptı. "Ama sanırım artık Sjakie’yi geçemeyeceğim." Sjakie Swart, Ajax formasıyla 603 maça çıktı.

Klaassen, Shelbourne karşısındaki performansa eleştirel yaklaştı. "Bence daha iyi olmak zorunda. Bu rakip kalitesi açısından gerçek bir ölçü değil elbette, ama rakipten bağımsız olarak bizim sahaya daha iyisini koymamız gerekiyor" dedi Mister 1-0.

Ajax, Shelbourne karşısında açık şekilde çok daha güçlüydü ancak Amsterdam ekibi eşleşmeyi erken bitirme fırsatını değerlendiremedi. Shelbourne hatta gol de buldu ve gelecek perşembe Tolka Park’ta bir sürpriz yapmayı hâlâ umacaktır.