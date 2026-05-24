Davy Klaassen, Ajax – FC Utrecht (1-1, penaltılarda 4-3) maçının ardından ESPN kameraları karşısında oldukça duygusal bir an yaşadı. Amsterdam ekibi, penaltılar sonucunda UEFA Conference League ön eleme turu play-off'larını kazanmayı başardı.

Klaassen, gözyaşları içinde sahada durdu. “Bütün sezon zordu. Ve bugün hissettiğiniz o destek ve sevgi,” dedi, gözle görülür bir şekilde duygulanmış bir şekilde. “Bence bu hepimiz için berbat bir sezondu ve bunu hep birlikte böyle bitirebiliyorsanız, taraftarların sevgisi yine de orada demektir.”

Ajax yönetimi tavsiye isterse, cevabının ne olacağını biliyor. “Önümüzdeki günlerde gelirlerse, ilk olarak ‘biraz dinlenelim’ derim. Aklımda başka şeyler var ve biraz tadını çıkarmak istiyorum,” dedi açılış golünün sahibi.

“Şunu söyleyeyim: Hoş bir sezon olmadı. Tabii ki bunun sorumlusu biziz. Böyle bir sezonu bir daha yaşamak istemezsiniz,” dedi Klaassen.

Amsterdam ekibinin yönetimi şimdilik orta saha oyuncusuna başvurmasına gerek yok. “Şimdilik yok,” dedi çok kesin bir şekilde.

Ajax oyuncusu başkentte kalmayı tercih ediyor. “Eğer sevgiyi hissediyorsan, ben de bunun bir parçası olmak ve Ajax’ı yeniden eski haline getirmek isterim,” diye bitirdi Klaassen.

Ajax, Conference League'in ikinci ön eleme turuna katılıyor. Amsterdam ekibi bu turu geçerse, ana turnuvaya katılmak için iki ön eleme turunu daha geçmesi gerekiyor.