Davy Klaassen, FC Groningen - Ajax maçında kaçırdığı penaltıdan hemen önce yaşanan dikkat çekici olay nedeniyle Marcos Leonardo'yu suçlamadığını maçın ardından ESPN'e söyledi. Penaltıyı Leonardo da kullanmak istedi ancak Ajax kaptanı buna izin vermedi.

Ortaya dikkat çekici görüntüler çıktı. Leonardo ile Klaassen sahada uzun süre tartıştı, ardından penaltıyı kullanan Klaassen vuruştan yararlanamadı.

"O penaltıyı Leo kazandırdı ve kullanmak istedi. Ama anlaşma anlaşmadır, penaltıyı ben kullanırım" diyen Ajax kaptanı, penaltıcılar listesinin ilk sırasında yer aldığını belirtti.

"Bu konuda kısaca konuştuk. O bir forvet, gol atmak istiyor. Bu çok doğal ama o anda sorumluluğu benim almam gerekiyor."

Klaassen, aralarında herhangi bir kavga yaşanmadığını da doğruladı: "Kavga ediyormuşuz gibi görünmüş olabilir ama öyle değildi."

Kısa süre sonra Klaassen, Brynjólfur Willumsson'a yaptığı riskli kayarak müdahaleyle bu kez kendisi penaltıya sebep olmuş gibi göründü. Ancak uzun bir VAR incelemesinin ardından Dennis Higler penaltı kararı vermedi.

Higler'in kararına katılan Klaassen, "Bana göre onun önünden kayıp geçtim, üzerine kaymadım. İkimiz de topu geçtik. O da topu ıskaladı. Ama sonuçta ben hakem değilim" dedi.