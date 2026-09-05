Davy Klaassen açıkladı: Ruben van Bommel’in Ajax - PSV maçındaki sert müdahalesinin hemen ardından Sander van der Eijk bu tek kelimeyi söyledi

PSV, cumartesi günü Johan Cruijff ArenA'da Ajax'ı 1-3 mağlup etti ancak maçın hemen ardından gündemde daha çok Ruben van Bommel'in Aaron Bouwman'a vurduğu sert darbe var. Davy Klaassen, maçın ardından ESPN kamerasına yaşananları anlattı.

Orta saha oyuncusu, olay anında 79. dakikada çoktan oyundan alınmıştı, ancak Ajax kulübesinin geri kalanı gibi o da hızla sahaya girdi. Klaassen, “Şunu söylemeliyim, ben oraya her şeyi sakinleştirmek için girdim” dedi.

Klaassen, “Van Bommel'in geç kaldığını ve Aaron'a çok sert girdiğini gördüm. Bana göre bu kırmızı karttan başka bir şey değil. Belki de ben çok deliyimdir? Bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Ardından Milan van Dongen, ESPN stüdyosunun tamamının da bunun kırmızı kart olduğu görüşünde olduğunu doğruladı.

Alaycı bir gülümsemeyle konuşan Klaassen, “Aaron'ı yerde gördüm ve hakeme (Sander van der Eijk, ed.) ‘Ne yapacağız? Bu ne?’ dedim. Ama o bunun talihsiz olduğunu söyledi” diyerek Van der Eijk'in açıklamasından hiçbir şey anlamadığını ortaya koydu.

Buna rağmen Klaassen, Ajax'ın PSV'ye kaybetmesinin sebebinin hakem olmadığını biliyor. Yine de daha fazlasının mümkün olduğunu düşünüyor. “Bence işi özellikle ilk yarıda kaçırdık. İki, üç çok büyük fırsat yakaladık. Devreye 1-2 geride girmemiz oyunun gidişatına göre değildi.”

“Geçen yıl çok kötüydük, şimdi ise çok daha iyi bir takım olduk. Ama PSV'yi geçmek istiyorsak bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda üç puan kaybı daha fazlamız var, bunu telafi etmemiz gerekecek.

“Bu üzücü, çünkü çok güzel bir maçı gölgede bırakıyor” diyerek Klaassen'in Van Bommel ile Bouwman arasındaki olayla ilgili sözlerine daha sonra Hugo Borst da katıldı. “İlk olarak Bouwman için ama Van Bommel için de öyle. Bu gerçekten onun üzerine yapışacak. Bununla ilgili bir şey yapmalı. Bu absürt bir davranış.”