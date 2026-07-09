Davullar, tezahüratlar ve havai fişekler… Fas taraftarları, “Meksika karışımı”yla Fransa milli takımını rahatsız ediyor

2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla karşılaşmalarına birkaç saat kala, Fas milli takımının taraftarları Meksika taraftarlarının izinden gitti.

Fas milli takımı, bugün Perşembe günü, ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda, Dünya Kupası çeyrek final maçlarının açılışında Fransız rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Fransız "Radio Monte Carlo" radyosunun aktardığına göre, maçtan tam olarak yaklaşık 24 saat önce Fas taraftarları, Fransa milli takım oyuncularını rahatsız etmek amacıyla Boston'daki konaklama yerlerinde akıllıca bir taktiğe başvurdu.

Dün Çarşamba akşamı saat 23.30'da Faslı taraftarlar, Fransa milli takımına tahsis edilen otelin çevresinde gürültülü havai fişekler patlattı ve ardından otele daha da yaklaştı.

Taraftarlar, araba kornaları, tezahüratlar ve davul sesleriyle hem Fransa milli takımının kaldığı otelde hem de çevredeki binalarda son derece gürültülü bir ortam yarattı.

Fransa milli takım heyetinden sorumlu güvenlik görevlileri, olayı dostane bir şekilde sonlandırmak için müdahale etmeye çalıştı ve “Les Bleus”tan sorumlu güvenlik görevlisi Muhammed Sanhaji, taraftarları sakin bir şekilde ayrılmaya ikna etmeyi başardı.

Meksika milli takımının taraftarlarının bu tür davranışları, bu yılki Dünya Kupası boyunca, özellikle de 32'li turda Ekvador ile oynanan maç öncesinde sergilemişlerdi; bu durum, çeyrek finalde İngiltere ile oynanan maç öncesinde de tekrarlanmıştı.