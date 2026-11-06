AC Milan savunmacısı Davide Bartesaghi, Ferencvaros karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilginin ardından takımının performansını sert sözlerle eleştirdi. Genç oyuncu, San Siro'daki son Avrupa maçında takımın sergilediği yaklaşımı değerlendirirken sözünü sakınmadı.

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San Siro'da zihinsel çöküş

Perşembe akşamı San Siro'da hava gerildi. Milan, Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında moral bozucu bir yenilgi aldı. Son dönemde ligde aldığı başarılı sonuçların verdiği moralle maça çıkmasına rağmen Milan, alışılmış performansından çok uzak kaldı. Bu tablo, soyunma odasının içinden sert bir değerlendirmeyi beraberinde getirdi. Avrupa'daki bu karşılaşmada forma şansı bulan Bartesaghi, İtalyan devinin önemli maçta neden beklenen performansı sergileyemediğini değerlendirirken sözünü sakınmadı.

“Veriler ortada, bu zihinsel bir sorun,” diyen Bartesaghi, maçın ardından karma alanda verdiği açık sözlü röportajda Milan News'e konuştu. Genç bek, takımın Avrupa'daki böylesine kritik bir maça yaklaşımına inanamadığını belirtti: “Bu tavırla sahaya çıkılamayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili kendimize sorular sormalı ve yanıtlarını vermeliyiz. Yarından itibaren bunu yapacağız ve bir daha yaşanmaması için çalışacağız.”

Hazırlık ve rakibe saygı konusunda sorular

Pek çok kişi Ruben Amorim'in takımının rakibini hafife alıp almadığını sorguladı. Bartesaghi ise sonucun temel nedeninin rehavet olduğu görüşünü reddetti. Bununla birlikte, maçın başındaki düşük tempoyu bu sezon gördüğü en kötü örnek olarak niteledi. Konuk ekibin enerjisine karşılık veremeyen Milan, San Siro'daki doksan dakika boyunca ne bir oyun ritmi ne de üstünlük kurabildi.

“Rakibi hafife aldığımızı düşünmüyorum çünkü öyle düşünmüş olsaydık bu çok ama çok olumsuz bir şey olurdu,” diye açıklayan savunmacı, takımın daha önce de maçlara yavaş başladığını ancak bu performansın yeni bir dip nokta olduğunu söyledi. “Sorun şu ki bazen sahaya en başından itibaren doğru tavırla çıkamıyoruz. Bu yıl bunu ilk kez yaşamadık ama bence bu akşam en kötüsüydü. Daha önce de söylediğim gibi, bunun bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız,” diye ekledi.

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Bir haftalık ilerleme boşa gitti

Milan derbisindeki galibiyetin ardından gidişatı değiştirmiş gibi görünen Milan için bu yenilginin zamanlaması özellikle can yakıcı oldu. O sonucun yarattığı olumlu hava, Avrupa'daki bu yenilgiyle hızla dağıldı. Bartesaghi, maç öncesindeki antrenmanların verimli geçtiğini belirtti. Bu da sahadaki çöküşü teknik ekip ve oyuncular için kabullenmesi daha zor bir hâle getirdi.

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Başka medya kuruluşlarına da konuşan genç oyuncu, Milanello'da günlerce verilen emeğin kötü geçen tek bir geceyle nasıl boşa gittiğinden yakındı. Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: “Gerçek şu ki kendi aramızda konuşmamız gerekiyordu. Performans hakkında söylenecek söz yok. Sahaya doğru bir tavırla çıkmadık. İyi geçen bir haftayı mahvettik. Yarından itibaren kolları sıvayıp çalışmaya başlamalıyız.”

Acı gerçekle yüzleşmek

Milan toparlanmaya çalışırken gözler, turnuvanın bir sonraki turundaki zorlu deplasman maçına çevriliyor. Bartesaghi, takımın gereken aciliyetle oynamaya başlamak için “tokat yemeyi” bekleyemeyeceğini vurguladı. Mücadele eksikliğinin ve seken topları kazanamamanın, Ferencvaros'un akşam boyunca Milan'ın hatalarından yararlanmasını sağlayan belirleyici etkenler olduğunu söyledi.

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“Rakip hakkında da her şeyi biliyorduk. Hafta boyunca iyi çalışıyoruz; özellikle derbiden sonra doğru heyecana sahiptik. Alarm daha sonra, sahada çaldı. Daha en başından doğru tavrı sergileyemedik. İkinci yarıda elimizden geldiğince toparlanmaya çalıştık ama başaramadık. Hemen tepki vermeliydik, tokat yemeyi beklememeliydik,” diyerek sözlerini tamamladı Bartesaghi.