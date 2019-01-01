David Villa sezon sonunda futbolu bırakıyor

Kariyeri başarılarla dolu olan yıldız forvet oyuncusu kramponlarını asma kararı aldı.

İspanya tarihinin en önemli golcülerinden biri olan David Villa, sezon sonunda aktif futbol kariyerine son verecek.

Kariyerine ekibi Vissel Kobe'de devam eden 37 yaşındaki forvet oyuncusu düzenlediği bir basın toplantısıyla kararını duyurdu.

Daha önce Sporting Gijon, Real Zaragoza, , , , New York City ve Melbourne City formalarını da terleten Villa, "Bunu uzun süredir düşünüyordum. Ailem ve çevremdekilerle konuştum ve aldığım karar bu yönde oldu. Futbolla yollarımı kendim ayırmak istedim, futboldan uzaklaşmaya zorlanmak istemedim." şeklinde konuştu.

David Villa kariyeri boyunca üç , üç Copa del Rey ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken İspanya formasıyla iki kez Avrupa şampiyonu, bir kez de dünya şampiyonu oldu.