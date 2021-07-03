David Trezeguet: Juventus'ta Ronaldo'yu yönetme problemi vardı!

Juventus'tan birkaç gün önce ayrılan kulüp efsanesi David Trezeguet, Portekizli yıldızı yönetecek doğru hocayı bulamadıklarını söyledi.

Uzun süre Juventus forması giyen ve futbolu bıraktıktan sonra kulübün elçisi olarak yaptığı görevden geçtiğimiz günlerde ayrılan Fransız futbol adamı David Trezeguet, İtalyan ekibinin dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo'nun takımdaki durumunu değerlendirdi. Trezeguet, Ronaldo'nun soyunma odasında zaman zaman gerginliğe neden olduğunu söyledi.

Trezeguet ne dedi?

La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada Juventus'un Ronaldo transferiyle futbol dünyasındaki yerini daha yukarıya taşıdığını belirten Trezeguet bu transferin önemine vurgu yaptı:

"Juventus'ta yaptığımız en önemli adım Ronaldo'yu transfer etmekti. Kimse Juventus'tan bu denli büyük bir transfer beklemiyordu. Elbette zaman zaman takım arkadaşlarıyla bazı problemler yaşadı ama Juventus için 100 gol attı. Ronaldo'nun Juventus'taki geleceğini değerlendirirken, yaptıklarını göz önünde bulundurmak gerekiyor."

"Zidane gelebilirdi!"

Juventus'un son yıllardaki teknik adam tercihlerine de değinen Trezeguet, siyah-beyazlı takımın eski yıldızı Zinedine Zidane gibi bir figürün yıldızları kullanma konusunda daha isabetli bir tercih olabileceğini belirtti:

"Belki Zidane gibi biri Ronaldo'yu daha iyi yönetebilirdi. Juventus'ta olan şey belki bir diyalog eksikliğiydi. Teknik direktörler oyuncularına güvenmeli ve yol göstermeli çünkü maçları kazandıracak olanlar onlar. Ronaldo ve Dybala gibi yıldızlar'ın karşısında değil her zaman yanlarında olmalısınız."

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