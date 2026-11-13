Arsenal'ın yıldız kalecisi David Raya, zor bir soruyla karşı karşıya kaldığında tereddüt etmedi ve kendisine göre tüm zamanların en büyük dört kalecisini şaşırtıcı bir hızla peş peşe sıraladı.

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Modern futbolun en iyi kalecilerinden biri olarak görüldüğünüzde, tarihin en büyük kalecileri arasından yalnızca dört isim seçmek kolay değildir. Arsenal kalecisi David Raya, GOAL FanZone'daki hızlı soru-cevap bölümünde bu zorlu soruyla karşılaştı ve tüm zamanların en iyi dört kalecisini seçmesi istendi.

Bu keyifli an, İspanyol kalecinin kariyerindeki önemli bir başarının hemen ardından geldi: FIFPRO'nun yayımladığı resmî oylama verilerine göre Raya, dünya genelindeki 10.278 meslektaşının oyuyla 2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11'ine ilk kez seçildi. Bu başarının ardından Arsenal'in yıldızı, kendisinden önce iz bırakan efsaneleri saymakta gecikmedi.

Modern kaleci anlayışının öncüsü ve Şampiyonlar Ligi'nin devi

Tüm zamanların en iyi dört kalecisini hemen sayması istendiğinde Raya, listesine Bayern Münih'in deneyimli libero kalecisi Manuel Neuer ile başladı. Alman kaleci, son on beş yılda ceza sahası dışındaki cesur pozisyon alışlarıyla mevkiyi yeniden tanımladı ve daha önce dört kez FIFPRO Dünya 11'ine seçilerek kalıcı bir miras bıraktı.

Raya, hiç duraksamadan ikinci isim olarak Real Madrid'in mevcut kalecisi Thibaut Courtois'yı söyledi. UEFA'nın tarihî turnuva kayıtlarında da belirtildiği üzere, heybetli Belçikalı, Avrupa'nın en büyük sahnesindeki üstün performanslarıyla modern Şampiyonlar Ligi dönemine damga vurdu ve Neuer ile birlikte çağımızın en büyük kalecileri arasına girdi.

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İtalya'nın unutulmaz simgesi ve İspanya'nın ‘San Iker'i

Futbolun köklü efsanelerine yönelen Raya, üçüncü tercihini Juventus ve İtalya'nın simge isimlerinden Gianluigi Buffon'dan yana kullandı. FIFPRO arşivlerine göre Buffon, kuruluşun tarihinde en fazla başarıya ulaşan kalecilerden biri olmayı sürdürüyor. Dünya 11'i aday listelerinde on kez yer alan Buffon, sahadaki otoritesi ve Avrupa futbolunun zirvesindeki uzun soluklu kariyeriyle nesiller boyunca kalecilere ilham verdi.

Raya, dörtlüsünü tamamlamak için kendi ülkesinden, Dünya Kupası'nı kazanmış İspanyol kaptan Iker Casillas'ı seçti. Casillas, 2005'te oluşturulmasından bu yana FIFPRO Dünya 11'ine seçilen yalnızca on kaleciden biri ve tam beş kez bu 11'de yer aldı.

Rekor sürede belirlenen dört büyük isim

Kendisinden yalnızca “tüm zamanların en iyi dört kalecisini sayması” istendiğinde Raya, bir an bile düşünmeden kararını kesin bir ifadeyle açıkladı: “Neuer, Courtois, Buffon, Casillas.” Taraftarlar en iyi kalecinin kim olduğu konusunda tartışmayı sürdürecek olsa da Raya'nın hızla saydığı bu dört isim, Arsenal'in şampiyonluk kazanmış kalecisinin hem modern kaleciliğin öncülerine hem de ceza sahasının klasik hâkimlerine aynı ölçüde büyük saygı duyduğunu gösteriyor.