David Moyes, kutlamaya dönüşmesi beklenen gecenin Gtech Community Stadium'da hüsranla sonuçlanmasının ardından Evertonlı oyuncularını sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli İskoç teknik direktörün rekor kırdığı gecede Everton, etkili Brentford karşısında 4-0 mağlup oldu.

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Tarihi gece hüsranla sonuçlandı

Moyes, pazartesi günü Everton'ın başındaki 593. maçına çıkarak tarihe geçti ancak bu özel an, takımının etkisiz performansının gölgesinde kaldı . Everton, ilk düdükten itibaren Brentford karşısında geride kaldı. Brentford ise sonunda bu Premier Lig sezonundaki en farklı galibiyetini rahatça aldı. Sonuç, Moyes'un kendisi için böylesine önemli bir gecede takımının neden mücadele gücü gösteremediğine ilişkin zor sorularla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

“Söylenecek pek bir şey yok, değil mi?” diyen Moyes, sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi oynamadık. Brentford iyi oynadı. Gollerde biraz şanssızdık, bu da durumu olduğundan daha kötü gösterdi. Ama iyi oynamadık. Bu, gerçekten hiç bize benzemiyordu. Oyunculara yönelik bir şikâyetim yok, şimdiye kadar çok iyi iş çıkardılar ama bu gece, nedense maça hazır değilmişiz gibi göründü. Bunun cevabını bilmiyorum.”

Everton'ın hocasından mazeret yok

Yenilgi, Everton'ın daha önce istikrar işaretleri gösterdiği bir sezonda nadir görülen bir düşüş oldu. Moyes ise standartlardaki böylesi bir gerilemeyi görmezden gelmeyeceğini açıkça belirtti. Londra'da ışıklar altında adeta donup kalan kadrosundan hemen tepki göstermesini istedi. Teknik direktör, ilk gollerde topun yön değiştirmesine rağmen genel performansın gereken seviyenin çok altında kaldığını vurguladı.

Ağır yenilgiyi değerlendiren Moyes, sahadaki performansları konusunda oyuncularına son bir uyarıda bulundu: “Bu geceki performansın mazereti olamaz. Nasıl oynadıkları nedeniyle benden gelen eleştiriyi hak ediyorlar çünkü çok daha iyisini bekliyorum.”

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Tarkowski'nin kırmızı kartı sıkıntıları artırdı

Geri dönüş umutlarını bitiren an, James Tarkowski'nin 40. dakikada Yehor Yarmolyuk'a yaptığı tehlikeli müdahale nedeniyle oyundan atılmasıydı. Hakem önce sarı kart gösterdi ancak VAR incelemesi, kramponların Brentfordlu oyuncunun kaval kemiğine yönelik müdahalesinin ciddiyetini ortaya koydu. Kaptanın oyundan atılması Everton için telafi edilemeyen bir darbe oldu. Takım, ikinci yarıda kayda değer bir direnç gösteremedi.

Moyes, görüntüleri izledikten sonra savunma oyuncusunun erken soyunma odasına gönderilmesi kararına itiraz edemeyeceğini kabul etti. İskoç teknik direktör, “İlk anda bunun kırmızı kart olduğunu düşünmedim” dedi. “Ama tekrar izledikten sonra kramponunun olmasını istediğimden biraz daha yüksekte olduğunu görebiliyorum, dolayısıyla kararı anlayabiliyorum.”

Merseyside derbisi öncesi Everton'a büyük darbe

Everton, pazar günkü büyük Merseyside derbisi öncesinde savunmada ciddi bir sorunla karşı karşıya. Kilit stoper Tarkowski, ezeli rakip Liverpool'a karşı evlerinde oynayacakları zorlu maçta cezası nedeniyle kesin olarak forma giyemeyecek. Premier Lig'in en hararetli karşılaşmalarından birinde Liverpool'u ağırlamaya hazırlanan Everton için savunma liderini kaybetmek büyük bir darbe. Hafta sonunun maçları ise bir gün önce başlayacak. Brentford, cumartesi günü Premier Lig'deki bir diğer dikkat çekici mücadelede Manchester United ile karşılaşmak üzere Old Trafford'a gidecek.