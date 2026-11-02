Jack Grealish, teknik direktör David Moyes'un Goodison Park'ta disiplin standartları konusunda tavizsiz tutumunu sürdürmesiyle üst üste ikinci maçta Everton'ın maç kadrosuna alınmadı. İngiltere millî takım oyuncusu, pazartesi akşamı Premier League'de Newcastle United ile karşılaşmak üzere deplasmana giden kafilede yer almadı.

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Grealish için disiplin kararının etkileri sürüyor

Everton, Newcastle United ile oynayacağı kritik Premier League maçı için Grealish'i evde bırakma kararı aldı. Şu anda Manchester City'den ikinci kez sezonluk kiralanmış olan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen pazartesi planlanan antrenmana katılmamasının ardından bir disiplin sorununun merkezinde kaldı. Bu son kadro dışı bırakılma kararı, geçen hafta aynı rakibe karşı alınan Carabao Cup galibiyetinde de kadroda yer almamasının ardından geldi. Bu durum, kulüp yönetiminin yaratıcı oyun kurucuyu henüz A takım kadrosuna yeniden dahil etmeye hazır olmadığını gösteriyor.

Kulüp, 24 Ekim'de Arsenal'a 2-0 kaybedilen maçtaki yokluğuna başlangıçta “hastalık” gerekçesini gösterse de kısa süre sonra izinsiz olarak antrenmana katılmayınca durum daha da ciddileşti. Haberlere göre İngiltere millî takım oyuncusu, kulübün Finch Farm tesislerinde bireysel kondisyon çalışmalarına odaklanmak üzere Merseyside'da kaldı. Bu olaylardan önce üst üste dört maça ilk 11'de başlayan Grealish, takımın değişmez isimlerinden biriydi. Ancak ana gruptan ayrı olarak maç kondisyonunu geliştirmeye çalışırken kadroya dönüşü belirsizliğini koruyor.

Moyes, kulübün ilkelerine sahip çıktı

Everton teknik direktörü Moyes, yüksek profilli kiralık oyuncuya yönelik kulüp içi tedbirleri açıkça destekledi. Son kupa galibiyetinin ardından konuşan Moyes, statüsü ya da yeteneği ne olursa olsun hiçbir oyuncu için kulübün ilkelerinden taviz verilmeyeceğini belirtti. Moyes, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, “Muhtemelen ayrıntı vermeyeceğimi biliyorsunuzdur. Bu, kulübün aldığı bir karar ve ben de bu kararı destekliyorum. Hakkında fazla konuşmak istemediğim bir konu” dedi. Teknik direktörün bu kararlı tutumu, kadro derinliği sınırlı olsa da çalışma azminin yüksek olduğunu söylediği takımda hesap verebilirlik kültürünü korumak istediğini gösteriyor.

İskoç teknik direktör, “Everton'ın en önemli özelliklerinden biri, çok sağlam değerlere sahip olması. Bütün oyuncular bu değerlere bağlı kalıyor ve onları hem saha içinde hem de saha dışında benimsiyor. Bu açıdan oyuncuların harika bir iş çıkardığını düşünüyorum” diye ekledi. Kadroda alçakgönüllülüğün önemine de değinen Moyes, nispeten dar bir kadroyla sonuç almak için mücadele ederken hiçbir mazereti kabul etmediklerini söyledi.

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Saha dışındaki davranışları daha fazla mercek altında

Grealish'in antrenmana katılmaması, yakın zamandaki bir arada yaptıklarına ilişkin haberlerin gündeme gelmesiyle aynı döneme denk geldi. Kanat oyuncusunun Londra ve Wilmslow'da iki gece boyunca partilere katılıp içki içtiğine dair bilgiler ortaya çıktı. Haberlere göre bu buluşmalar, Pride of Britain ödül töreninin ardından gerçekleşti. Grealish, birkaç takım arkadaşı ve eski çalışma arkadaşıyla birlikte önce bir karaoke barda, daha sonra da bir pub'da görüldü. Kulüp, bu haberlerle kadro dışı bırakılma kararı arasında resmî olarak bir bağlantı kurmasa da haberler, kiralık dönemindeki profesyonel tutumunun daha fazla sorgulanmasına yol açtı.

Yazın Everton'a yeniden katılan Grealish, şu ana kadar yedi maçta forma giydi. Ancak son olaylar, yakaladığı ivmeyi tamamen durdurdu. Everton, sezonun zorlu bir döneminden geçerken Grealish gibi hücumda yaratıcılık sağlayan önemli bir oyuncudan yoksun kalmak, hücum seçenekleri açısından darbe niteliğinde.