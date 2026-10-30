David Moyes'tan, Everton'ın Carabao Kupası galibiyetinde Jack Grealish'i ‘kulüp disiplinini ihlal ettiği’ gerekçesiyle kadro dışı bırakma kararına tam destek

David Moyes, kulüp disiplininin ciddi biçimde ihlal edilmesinin ardından Everton'ın Jack Grealish'i kadroya almama kararına tam destek verdi. İngiltere millî takım oyuncusu, izinsiz olarak antrenmana katılmadığı yönündeki haberlerin ardından Everton'ın Newcastle United karşısındaki Carabao Cup galibiyetinde kadroda yer almamıştı.

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Goodison’da Grealish’e disiplin yaptırımı

Everton’ın Carabao Kupası’nda bir üst tura yükselmesi, Grealish’in aniden ve herhangi bir açıklama yapılmadan kadro dışı bırakılmasının gölgesinde kaldı. Kulüp, kısa bir açıklamayla kanat oyuncusunun disiplin ihlali nedeniyle forma giymeyeceğini doğruladı. Bu durum, kritik kupa maçı öncesinde teknik direktör Moyes’in kadrosunu eksiltti. Kulübün üst düzey yöneticileri, oyuncunun Manchester City’den ikinci kez kiralanmasına onay vermeden önce profesyonelliği konusunda endişelerini dile getirmişti. Görünüşe göre bu endişeler gerçeğe dönüştü.

Grealish’in planlanan bir antrenmana izin almadan katılmayıp kendisinden haber alınamadığı iddialarıyla durum krize dönüştü. Kupa hasretine son vermek isteyen bir kulüp için bu dikkat dağıtıcı gelişmenin zamanlaması, Everton yönetiminde özellikle kötü karşılandı. Saha dışındaki gelişmelere rağmen Everton, Newcastle’ı 3-1 yenerek Fleetwood Town ile eşleşti.

Moyes, Grealish sorularını yanıtsız bıraktı

Takımının son sekize kalmasının ardından Moyes, kulüp yönetiminin kararlı tutumunu desteklediğini ancak saha dışındaki tartışmayı büyütmek istemediğini açıkça ortaya koydu. Maç sonrası basın toplantısında durumla ilgili ayrıntı vermesi istendiğinde İskoç teknik adam soruları kısa keserek gazetecileri kulübün karar vericilerine yönlendirdi.

“Muhtemelen hiçbir ayrıntı vermeyeceğimi biliyorsunuz. Bu, kulübün kararı. Kararı destekliyorum ama bu, kulübün kararı. Hakkında fazla konuşmak istemediğim bir konu. Başvurmanız gereken kişiler kulüpte,” dedi Moyes.

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Güvenilen yıldızdan Merseyside’da gözden düşen oyuncuya

Grealish’in kadro dışı bırakılması, çalkantılı geçen Merseyside’a dönüşünde can sıkıcı bir gerileme oldu. İngiltere millî oyuncusu, hastalığı nedeniyle geçen hafta sonu Arsenal karşısında alınan 2-0’lık Premier League yenilgisinde forma giyememişti. Şimdi ise saha dışı nedenlerle gözden düştü. Bu olaydan önce Moyes’in kadrosunda düzenli olarak yer alan Grealish, bu sezon altı maçta forma giymişti.

Gelecek maçlar NEW Premier Lig 15:00 EVE

31 yaşındaki oyuncuya açıkça destek veren Moyes, hücum oyuncusuna bu kadar güvenmişken şimdi zor bir durumda. Deneyimli İskoç teknik adam, daha önce Etihad Stadyumu’nda Pep Guardiola yönetiminde zor bir dönem geçiren Grealish’in formunu yeniden bulmasına yardımcı olmuştu. Bu nedenle iletişimde yaşanan son kopukluk, Moyes için daha da can sıkıcı.

City’den kiralanan oyuncunun geleceği belirsiz

Everton, Grealish’in yokluğunda Newcastle United’ı rahat bir şekilde mağlup ederek turnuvada son sekize kaldı. Grealish’i ise hem teknik direktörünün hem de kulüp yönetiminin güvenini yeniden kazanmak için zorlu bir süreç bekliyor. Everton odağını hemen zorlu Premier League mücadelesine çevirirken kanat oyuncusunun yakın geleceği önemli ölçüde belirsizliğini koruyor. Özellikle takımın sahada Grealish olmadan da başarılı olabildiğini göstermesinin ardından, kadro dışı bırakılan hücum oyuncusunun A takım antrenmanlarına ne zaman dönebileceği ve maç kadrosuna ne zaman alınabileceği hâlâ bilinmiyor.