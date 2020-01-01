David Moyes maaşında yüzde 30'luk kesintiyi kabul etti

Koronavirüs nedeniyle finansal olarak zor dönemden geçen Premier Lig'de maaş kesintisine giden teknik direktörlerin sayısı üçe ulaştı.

Teknik Direktörü David Moyes, maaşından yüzde 30'luk kesintiye gidilmesini kabul etti.

Dünyada hayatı durduran koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok sektör gibi futbol da finansal olarak zor zamanlar yaşıyor. Premier Lig'de oyuncuların maaşlarında indirime gidilebilmesi adına görüşmeler sürerken, teknik direktörler gönüllü olarak maaş indirimine gidiyorlar.

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’u çalıştıran Eddie Howe ve ’ı çalıştıran Graham Potter'ın ardından Moyes da yüzde 30'luk maaş kesintisiyle, zor günler geçiren kulübü West Ham'a destek olmaya çalışacak.

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'u çalıştıran Jürgen Klopp'un da maaşında indirime giden antrenörler arasına eklenmesi bekleniyor.

West Ham, şu ana dek herhangi bir çalışanını ücretsiz izne çıkarmayadı.