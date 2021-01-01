David Luiz'in kırmızı kartı, İngiltere'de 'VAR' tartışmalarını yeniden alevlendirdi

David Luiz'in Wolverhampton ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın iptal olmaması, Ada basınındaki 'VAR' eleştirilerini arttırdı.

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında dün oynanan Wolverhampton-Arsenal maçında David Luiz’in gördüğü kırmızı kartın ‘VAR’ tarafından iptal edilmemesi, tartışmaları beraberinde getirdi.



İlk yarının sonunda maçın hakemi Craig Pawson, David Luiz’in ceza sahasına giren Willian José’yi düşürdüğünü belirleyip tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasına gitmişti. Pozisyon ‘VAR’da incelenmiş, fakat kararda bir değişiklik olmamıştı.



Fakat görünüşe göre Willian José’nin ayağı, vuruş esnasında Luiz’in dizine çarpıyordu ve Brezilyalı stoperin rakibine herhangi bir müdahalesi yoktu.



Penaltı kararı bir kenara, Luiz’in kırmızı kartının ‘VAR’ incelenmesine rağmen iptal edilmemesi, İngiliz basınında ‘VAR’ tartışmalarının yeniden alevlenmesine sebep oldu ve bu sisteme olan güvenin bir kez daha sorgulanmasını sağladı.



Arsenal, 1-0 öne geçtiği maçta David Luiz'in gördüğü kırmızı kartın ardından Wolverhampton'a 2-1 mağlup oldu.



