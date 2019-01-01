David Luiz: Chelsea'den ayrılmaya Arsenal'ın teklifinden önce karar vermiştim
Sezon başında Chelsea'den Arsenal'a transfer olan Brezilyalı stoper David Luiz, eski kulübü hakkındaki duygularını ve transferin gerçekleşme sürecini anlattı.
TalkSport' a konuşan Luiz, "Chelsea'yi her zaman sevdim, buna şüphe yok. Yalnızca yeni bir yerde yeni bir hikâye yazma olasılığını gördüm. Ancak sonsuza dek Chelsea'ye, taraftarlarına ve orada kurduğum hayat boyu sürecek arkadaşlıklara minnettar olacağım" dedi.
Frank Lampard ile konuştuklarını ve takımdan ayrılma kararının başka kimsenin etkisi altında kalmaksızın tamamen bireysel bir karar olduğunu belirten Luiz, "Lampard ile oyunun geleceğine dair farklı fikirlerimiz vardı, bu yüzden kendime yeni bir yol seçtim" şeklinde konuştu.
"Arsenal'a gitmek iki kulüp arasındaki rekabetten dolayı çok zor bir seçimdi," diyen Brezilyalı savunmacı, "Ancak Chelsea'den ayrılmaya Arsenal'dan teklif almadan önce karar vermiştim" ifadelerini kullandı.
"Chelsea'den ayrılmaya karar verdiğim anda Arsenal'ın teklifi geldi," diyen Luiz, "Tıpkı Chelsea gibi harika bir kulüp olduğu için bu teklifi ikinci defa düşünmedim ve kabul ettim" yorumunu yaptı.