David Luiz: Arteta dünyanın en iyi menajerlerinden biri olacak

David Luiz, Mikel Arteta'ya desteğini belirterek, günün birinde dünyanın en iyi menajerlerinden biri olacağını söyledi.

, geçtiğimiz günlerde oynanan Londra derbisinde 'ye 2-1 mağlup oldu.

David Luiz maç sonrası Sky Sports'a yaptığı açıklamada Arteta'ya olan güveninden bahsederken övgü dolu sözler kullandı:

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"Arteta dünyanın en iyi menajerlerinden biri olacak. Kariyerim boyunca birçok menajerle çalışma fırsatı buldum. Arteta burada futbolcu olarak da görev yaptı ve oldukça zeki biri. Dünyanın en iyilerinden biri olacak. Bizim de en azından başlangıç aşamasında ona yardım etmemiz gerekiyor. Onun oyun felsefesine ve futbol bilgisine gerçekten güveniyorum. Bu yüzden Chelsea karşılaşmasında ilk yarı boyunca oyuna hakim olan taraf bizdik. Kalitemizi gösterdik. Eğer ikinci golü atsaydık her şey farklı olurdu."

"Sezon ortasında geldi ve onun için kolay bir iş değil. Futbolu biliyor ve futbolu bildiğinizde onu açıklamak, sahadaki oyuncuların kafasından geçenleri bilmek çok daha kolay. Oyuncuları ya da başka şeyleri o seçmedi. Ama elinden geleni yapmaya çalışıyor ve oyuncular olarak bizim de ona yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kulüp parlamayı hak ediyor.

Premier Lig'de 12. sırada yer alan Arsenal, yeni yılın ilk gününde deplasmanına çıkacak.