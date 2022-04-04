David Ginola'dan Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'e Maradona benzetmesi

Tottenham'ın yıldızı Harry Kane takımının Newcastle United'ı 5-1'lik skorla geçtiği karşılaşmada sergilediği performansla Premier Lig'in gündemine oturdu.

Antonio Conte'nin klasik bir santrfordan ziyade oyun kurucu gibi oynattığı Harry Kane, eski futbolcu David Ginola tarafından, Diego Maradona'ya benzetildi.

Ne söylendi?

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Ginola, Tottenham'ın etkileyici oyununu ve Kane'in performansını övdü:

"Tottenham özellikle ikinci yarıda çok güçlü görünüyordu. Kendilerine güvenleri çok yüksekti ve kazanacaklarını hissettirdiler. Geçişleri ve son vuruşları harika. En iyi oyuncularıysa şüphesiz Harry Kane.

"Maradona gibi uzun paslar, kısa paslar ve asist... Yeni Harry Kane inanılmaz bir oyuncu"

Conte'den övgü

Öte yandan Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Conte de karşılaşmanın ardından oyuncusunu övdü ve gol atamamasına rağmen harika bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Kane'in takım arkadaşlarına güven veren bir oyuncu olduğunu belirten Conte, "Çok yetenekli oyuncular çoğu zaman çok çalışmak istemezler. Daaha az çalışmak istediklerinden değil ama bazen tembel olabiliyorlar. Kane buraya geldiğim ilk günden beri harika bir şekilde çalışıyor" dedi.

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