David Garcia: Lionel Messi sıradan biriydi, onda özel bir şey hissetmedim

David Garcia, 'genç' Lionel Messi'ye karşı rahat bir karşılaşma oynadığını ve ona özel önlem almadığını dile getirdi.

Bir dönem 'da oynayan David Garcia, 'nin A Takımı ile ilk maçına çıktığı karşılaşmada forma giyen isimlerden biriydi.

David Garcia, o karşılaşmada Messi'de özel bir şey göremediğini, yalnızca diğer futbolcular gibi olduğunu ifade etti.

Garcia, Goal'e verdiği demeçte, "Takım olarak onun kim olduğunu biliyorduk. Barcelona'nın kadrosunu ve takımdaki her oyuncu gibi ona da dikkat edilmesi gerektiğinin farkındaydık" şeklinde konuştu.

İspanyol futbolcu, Messi hakkında fikir sahibi olduğunu ancak özel önlem almadıklarını dile getirirken şöyle devam etti:

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"Onu Barcelona B Takımı'yla çıktığı maçlarda birkaç kez izlemiştik ve neler yapabileceğinin farkındaydık. O gün çok yetenekli olduğunu bilmemize rağmen şimdiki kadar tehlikeli değildi. Şu an kendinden oldukça emin ve çok güçlü. O maçtaki gibi değil. Ona özellikle dikkat etmemiz konusunda uyarılmadık. Diğer oyunculara karşı savunma yapmak gibiydi."

Garcia, o döneme baktığında Messi'nin dünyanın en iyi futbolcuları arasında olacağını düşünmediğini itiraf etti:

"İyi bir oyuncu olacağını hissetmiştim. Barcelona ya da Espanyol'daki birçok oyuncu gibi. Onda özel bir şey hissetmemiştim. Şu an geldiği durumu asla hayal edemezdim."



2018-19 sezonunda 'da 36 gole imza atarak rakiplerini geride bırakan 32 yaşındaki Lionel Messi, Barselona kentinde düzenlenen ödül töreniyle Altın Ayakkabı'yı toplamda 6, üst üste 3. kez elde etti.