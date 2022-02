Manchester United'ın ve İspanya milli takımının kalesini uzun yıllardır başarıyla koruyan David de Gea, kendini maçlara motive etmek için Slipknot, System of a Down ve Bullet for My Valentine gibi heavy metal gruplarını dinliyor.

Oluşturduğu müzik listelerinde Frank Sinatra'dan Avenged Sevenfold'a uzanan geniş bir yelpazeye yer veren De Gea, maç saati geldiğinde ise rock müziğe başvuruyor.

Manchester United formasıyla 473 maça çıkan ve bir Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki file bekçisi, İspanya kalesini ise 45 kez korudu. Başarılı kariyeri, maç öncesi ritüellerinin işe yaradığının bir göstergesi.

Ne söyledi?

UEFA'nın resmi sitesine konuşan De Gea, heavy metal'e olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirtti.

"Yaz aylarını ailemle Alicante'de geçirirdim. Orada benden yaşça büyük başka çocuklar da vardı. Bu tarz müzikler dinliyorlardı, ben de onlarla dinlemeye başladım."

"Heavy metal ve rock müziği çok seviyorum. Beni gerçekten motive ediyor. Slipknot, Avenged Sevenfold, System of a Down favori gruplarım. Bullet for My Valentine'ı da beğeniyorum."

"Aklınıza gelebilecek her şeyden biraz dinliyorum. Örneğin Frank Sinatra. İspanyol müziklerini de seviyorum. Açıkçası her türden müzik dinliyorum."

"İyi dans eder miyim? Eh, boyuma göre fena hareket etmiyorum. Ritim duygum iyidir. Michael Jackson gibi dans edemiyorum, ama idare ederim. Ortalama bir dansçıyım denebilir."

De Gea, Old Trafford'da kalmak istiyor

İspanyol kaleci, Manchester United'ın kupa hasretine son veren kadronun bir parçası olmaya kararlı gözüküyor. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan De Gea'nın kontratını bir yıl uzatma opsiyonu var. De Gea yeni bir sözleşmeye de sıcak bakıyor.

"Madrid'de doğduğum için mutluyum, ama Madrid eninde sonunda sadece bir şehir."

"Artık kendimi Manchesterlı gibi hissediyorum. Buranın yerlilerinden bir farkım yok. Sevildiğiniz ve istendiğiniz yer evinizdir."

"Uzun yıllardır buradayım. Elbette hayatta ve futbol dünyasında her şey olabilir, ama kendimi Manchester United dışında bir takımda hayal edemiyorum."

