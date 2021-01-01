David Beckham: Solskajer Manchester United'da inanılmaz bir iş çıkartıyor

Manchester United efsanesi David Beckham, Ole Gunnar Solskjaer'ın teknik direktörlük koltuğunda başarılı bir iş çıkardığını söyledi.

Futboldaki kariyerini MLS takımlarından Inter Miami'nin sahibi olarak sürdüren Manchester United efsanesi David Beckham, eski takım arkadaşı Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United teknik direktörü olarak oldukça başarılı bir dönem geirdiğini söyledi.

Aralık 2018'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen Norveçli çalıştırıcı, ligde geride kalan 29 maç sonunda 57 puan toplarken, lider Manchester City'nin 14 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki sezon üst üste ilk dörde girerek Şampiyonlar Ligi vizesi almaya hazırlanan United, UEFA Avrupa Ligi'nde de Milan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Solskjaer-Beckham ikilisi Old Trafford'da 1996 ile 2003 yılları arasında birlikte top koşturmuş ve beş Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1998-1999 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmışlardı.

Beckham ne söyledi?

Solskjaer'in Manchester United'daki dönemini ESPN'e değerlendiren Beckham, eski takım arkadaşının başarılı bir dönem geçirdiğini söyledi.

"Eleştirileri görüyorum ama Manchester United'in teknik direktörü ya da futbolcusu olduğunuzda insanların eleştirdiği bir konu mutlaka olacak. Bu her zaman böyleydi.

"Ole her eleştiriye dayanabilecek kadar uzun süredir bu işi yapıyor ve sessiz bir şekilde çalışmayı sürdürüyor. Bence Manchester United teknik direktörü olarak inanılmaz bir iş çıkartıyor.

"Takımın aldığı skorlar ve başarılar da bunu gösteriyor. Hepimiz Ole'yi seviyoruz ve onun başarılı olmasını istiyoruz"