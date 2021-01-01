David Beckham'dan Ole Gunnar Solskjaer'e övgü: "Herkese umut veriyor"

David Beckham, birlikte forma giydiği Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili konuştu

Manchester United ve İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, eski takım arkadaşı Ole Gunnar Solskjaer'den övgüyle bahsetti.

Norveçli teknik adamın iyi iş çıkardığını söyleyen Beckham, Solskjaer'in yönetiminin herkese umut verdiğini belirtti. Beckham ayrıca Norveçli antrenörün Sir Alex Ferguson sonrasında kulübün üstüne çöken kasvetli havayı dağıttığını düşünüyor.

Beckham neler söyledi?

1992 ile 2003 yılları arasında Manchester United'da Solskjaer ile birlikte forma giyen David Beckham, ABD MLS takımlarından Inter Miami'nin ortaklarından birisi... Takımının forma tanıtımında konuşan efsane isim; "Ole gerçekten iyi iş çıkardı. Taraftarlar ve oyuncular tarafından sevildi.

Kariyerinde yaptıkları ve Manchester United kariyeriyle herkese umut verdiği için saygı görüyor. Geçen gün ona mutlu yıllar diledim ve patron dedim" ifadelerini kullandı.

Manchester United, Solskjaer ile gelişti mi?

Ole Gunnar Solskjaer, Aralık 2018'de Jose Mourinho'nun ardından geçici olarak takımın başına getirilmişti. Gösterdiği performans sonrası Kırmızı Şeytanlar genç teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

48 yaşındaki antrenör, 2019/2020 transfer sezonunda Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka ve Daniel James'i kadroya kattı. Geçen sezon ligi 3. sırada tamamlayan United, Ocak ayında ise Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i transfer etmişti.

Öte yandan Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ole Gunnar Solskjaer ile yeni sözleşme henüz imzalanmadı.

Manchester United bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde 25 haftada topladığı 49 puanla ikinci sırada yer alıyor.