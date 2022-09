David Beckham, Kraliçe II. Elizabeth için 12 saat kuyrukta bekledi

David Beckham, Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunu görmek için Westminster Hall'da saatlerce sırada bekleyen birçok İngilizden biriydi.

Kraliçenin cenaze töreni, 19 Eylül'de Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek

Binlerce kişi kraliçenin cenazesini görmek için sırada bekledi

Bekleyenler arasında eski İngiltere kaptanı David Beckham da vardı

NE OLDU? Büyük Britanya, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının yasını tutarken birçok kişi tabutunu görmek için Westminster Hall'a geldi. İngiliz halkının, kraliçenin naaşını görmek için beklediği kilometrelerce uzun kuyrukta David Beckham da vardı. Beckham, 12 saat kuyrukta bekledi ve nedenini ITV News'e anlattı.

NE SÖYLEDİ? ITV News'e konuşan Beckham, "Majesteleri çok farklı şeyleri simgeliyordu." dedi. "Çok şanslıydım, ülkemi her zaman temsil etmek, kaptan olmak istedim ve bunu başardım. Üç Aslanlı formayı her giydiğimde ve God Save The Queen'i (Tanrı Kraliçe'yi Korusun) söylediğimizde benim için farklı anlamlar taşıyordu."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Sadece üç oyuncu, İngiltere formasıyla Beckham'dan daha fazla kaptanlık yaptı. Bobby Moore (90), Billy Wright (90) ve Bryan Robson'ın (65) ardından David Beckham, Üç Aslan için 59 kez kaptanlık pazubandını taktı.