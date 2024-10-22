David Beckham'ın takımı Inter Miami Lionel Messi ile birlikte yeni bir skandalın ortasında kaldı

Inter Miami, Major League Soccer'da (MLS) Supporters Shield'i kazanarak gelecek yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, FIFA'nın Kulüpler Dünya Kupası'na katılımı belirleme sürecinde kayırmacılıktan fayda sağlamakla suçlanıyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, pazar günü yaptığı açıklamada, Miami'nin 32 takımın mücadele edeceği ve 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan turnuvaya ev sahipliği yapacağını duyurdu. FIFA'nın daha önce seçim kriterlerini açıklamamasına rağmen, Miami ev sahibi ülkenin temsilcisi olarak turnuvaya katılacak.

Miami'nin turnuvaya dahil edilmesi

Resmi olarak Miami, MLS normal sezonunun en iyi rekorunu elde eden takım olarak Supporters Shield'i kazandığı için turnuvaya dahil edildi. Eski Barcelona yıldızları Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquets'i kadrosunda bulunduran Inter Miami, normal sezonu 74 puanla tamamlayarak yeni bir MLS rekoru kırdı.

Karar tartışmalara neden oldu

Miami, bu yaz yapılacak olan Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda turnuvada mücadele edecek. FIFA Başkanı Infantino, Fort Lauderdale’deki Chase Stadı’nda yaptığı açıklamada, “Miami futbolu seviyor, dünya futbolu seviyor ve dünya Miami’yi seviyor” dedi.

Infantino ayrıca, "Bu yılki olağanüstü performansınıza dayanarak, FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025'te yer almayı hak ediyorsunuz. Bu onurla birlikte, 65.000 kişinin önünde ve milyonlarca kişinin evinde izlediği açılış maçını Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynayacaksınız" açıklamasında bulundu.

Rakip taraftarlar tepkili

Ancak, bu karar diğer MLS takımları tarafından iyi karşılanmadı. Diğer takımlar, FIFA'yı kayırmacılıkla suçladı ve Beckham’ın kulübünün ayrıcalıklı muamele gördüğünü düşünüyor.

Bir taraftar, "Turnuvaya Messi'yi dahil etmeleri gerekiyordu, ama bu süreç gerçekten saçmaydı" diye tweet attı. Bir diğeri, "Kriter hep aynıydı. Hangi takımda Lionel Messi varsa o takım katılacaktı" dedi. Üçüncü bir taraftar ise, "Miami tarihinin en kötü sezonunu geçirseler bile o yeri alırdı. Bir kriter olmadığından, FIFA ve MLS Miami'yi son sıraya yerleştirmek için bahane arıyordu" ifadelerini kullandı.