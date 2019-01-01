David Beckham: Hayalim İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, hayalinin İngiltere Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak olduğunu açıkladı.

ve ’in eski yıldızı David Beckham 2013 yılında futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğü düşünmediğini ancak İngiltere Milli Takımı’ndan gelecek fırsatları reddetmenin çok zor olacağını itiraf etti.

Milli takımdaki oyunculuk kariyerinde 115 galibiyeti olan ve 58 kez sahaya kaptan olarak çıkan Beckham, GQ’ya yaptığı açıklamada “Başarılı geçen milli takım kariyerimin ardından bazı insanların beni federasyon bünyesindeki bir görevde görmek istediğini düşünüyorum. Eğer bana milli takım teknik direktörlüğü teklifi gelirse kabul eder miyim? Tutkulu bir İngiliz vatandaşıyım, böyle bir teklifi kabul etmemek çok zor olur. Hayalimdeki bir iş diyebilirim ama Gareth Southgate takımın başında gayet iyi işler çıkarıyor. Taraftarlara – ben dahil – büyük bir heyecan ve enerji sağlıyor. Ben de bundan büyük keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.

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İngiltere Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası’nda 28 yıl aradan sonra yarı finale yükselmiş ancak ’a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

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EURO 2020 elemelerinde A Grubu'nda yer alan İngiltere, gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlarında sırasıyla Bulgaristan ve Kosova karşısına çıkacak.