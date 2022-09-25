David Beckham, Dünya Kupası için Doritos ile reklam filmi çekti: 11 milyon dolar kazandı

David Beckham ve Peyton Manning'in yer aldığı reklam filmi bilinen iki futbol türü arasındaki farkları gösterecek.

David Beckham ve Peyton Manning'in yaklaşmakta olan FIFA Katar 2022 Dünya Kupası sırasında bir reklam filminde birlikte oynayacağı bildiriliyor.

Görünüşe göre iki eski sporcu, TV reklamını geçen hafta Londra'da çekmiş.

David Beckham'ın bu reklamlarda oynaması için 11 milyon dolardan fazla para aldığı bildirildi.

Reklam ne hakkında?

Haberlere göre, David Beckham ve Peyton Manning'in yer aldığı reklam filmi bilinen iki futbol türü arasındaki farkları gösterecek.

Doritos markasıyla işbirliği

David Beckham'ın ünlü cips markası Doritos ile işbirliği yapacağı konuşuluyor.

Bu Doritos reklam kampanyası neden tartışmalı?

Önümüzdeki FIFA Dünya Kupası ile bağlantılı birçok marka ve marka elçisi, Katar'ın ev sahipliği yapması nedeniyle, tartışmalara neden olacak.

Örneğin, Katar'ın kadın haklarını kısıtlayan birçok kanunu var ve eşcinsellik yedi yıla kadar hapisle cezalandırılan bir suç olarak kabul ediliyor.

David Beckham'ın bir sözcüsü geçtiğimiz günlerde, eski oyuncunun son on yılda düzenli olarak Katar'ı ziyaret ettiğini ve her zaman futbolun iyilik için bir güç olma gücünden bahsettiğini söyledi.