Tecrübeli hocanın, yaşı ilerlemesine rağmen kramponlarını asmaya niyeti yok.

İngiltere'nin eski patronu Peter Taylor, İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham'a ilk kez kaptanlık veren hoca olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Kurt hoca, İngiltere Milli Takımı'ndaki görev süresinde İngiliz orta sahayı kaptanı olarak seçerken hiç tereddüt etmedi.

Taylor, "Üç Aslan"ın başında sadece 1 maç kalsa da İngilizler tarafından her zaman hatırlanacak bir kariyer yolculuğuna sahip...

Kariyeri, bir dönem yukarı doğru ivme kazanan tecrübeli hoca için işler pek de yolunda gitmedi.

Taylor, şu sıralar 70. yaş gününe sadece iki hafta varken Kuzey Isthmian Ligi'nde Maldon & Tiptree takımının başına geçti.

Maldon & Tiptree, İngiltere merkezli bir futbol kulübü ve sekizinci kademede yer alıyor.

Ne söylendi?

Daily Mirror'a konuşan Taylor, "Beni ararlarsa Tottenham Hotspur işini geri çevireceğimi söylersem yalan söylemiş olurum, ama böyle bir şey olmayacak.

"Daha düşük bir seviyede çalışmayacağımı söyleyecek kadar büyük değilim. Bu yüzden, Maldon & Tiptree temasa geçip buna uygun olup olmadığımı sorduğunda tereddüt etmedim.

“Bazı iyi genç oyuncuların gelişmesine yardımcı olma ve onları hemen oynatma gibi bir planım var.

"Northampton için keşif yapmaktan zevk alıyordum.

"Ancak antrenman sahasına geri dönmek ve haftada iki veya üç gün aksiyonun içinde yer almak beni cezbetti.

"Şu anda dört torunum var ve bu benim yaşam tarzıma gayet uygun" dedi.

Taylor, menajerlik kariyerine Dartford'a oyuncu-menajer olarak başladı.

İngiltere'deki rolü ona verilmeden önce Taylor, ayrıca St George's Park'ta U21'ler ve U20'ler işini üstlendi ve bir süre Bahreyn Milli Takımı'nın da başında yer aldı.

Taylor, Hindistan'da Kerala Blasters ile de bir maceraya atılmıştı.