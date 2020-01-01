David Beckham: 1998 Dünya Kupası'nda bir hata yaptım ve acımasızca eleştirildim

David Beckham, katıldığı bir konferansta 1998 Dünya Kupası'nda yaşadıklarını anlattı.

David Beckham, 1998 Dünya Kupası'nda karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası gelen tepkilerin acımasızca olduğunu dile getirdi

İngiliz futbolcu, 1998 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile oynadıkları karşılaşmada Diego Simeone'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Karşılaşma sonrası adeta hedef tahtası haline gelen Beckham, İngiltere'nin en çok nefret edilen insanı olmuş hatta ölüm tehditleri bile almıştı.

Beckham, o dönemle ilgili yaptığı açıklamada, "1998'de bir hata yaptım ve aldığım tepkiler çok acımasızdı. O dönemde hayatımızda sosyal medya olsaydı, bambaşka bir hikaye ortaya çıkardı. Ancak şanslıydım ve beni destekleyen insanlar vardı. Kimseden yardım istemeye ihtiyacım olduğunu hissetmedim. Tüm bu olanlarla kendim başa çıkmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.