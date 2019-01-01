David Alaba'dan Bayern Münih'e kötü haber: Kas yırtığı

Bayern Münih'in 27 yaşındaki sol beki David Alaba, Leipzig maçı öncesi ısınırken sakatlık geçirdi.

'nın 4. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Maç öncesi ısınma hareketleri yapan 27 yaşındaki Avusturyalı futbolcu David Alaba, sakatlık sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi. Onun yerine ilk 11'e Jerome Boateng yazıldı ve Lucas Hernandez sol bekte görev aldı.

Başarılı sol bekin kalça kasında yırtık tespit edildiği ve 19 Ağustos'ta Allianz Arena'da Kızılyıldız ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında kadroda olamayacağı belirtildi.

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Bayern Münih, Alaba'nın ne zaman döneceğine dair net bir açıklama yapmadı; ancak oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı da kulüpten yapılan açıklamada yer aldı.

Transfer sezonu ile adı geçen Alaba, Bundesliga'daki ilk 3 maçta da ilk 11'de forma giydi ve 2. haftada 'i 6-1 yendikleri karşılaşmada 1 gol atmayı başardı.

Alaba'nın sakatlanmasıyla önümüzdeki haftalarda Lucas Hernandez'in sol bekte görev alması bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Kovac'ın, 18 yaşındaki Alphonso Davies'e de şans verebileceği öne sürüldü.