David Alaba transferi için 110 milyon euro isterken, Bayern Münih'e veda yaklaşıyor

Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba kendisini kadroya katmak isteyen takımlardan devasa bir ücret istiyor.

Bayern Münih ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen David Alaba, ESPN ve The Telegraph'ta yer alan haberlere göre kendisini transfer etmek isteyen takımlardan astronomik bir maaş talep ediyor.

Haftada 450 bin euro kazanacağı beş yıllık bir kontrat talebinde bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusu istediği kontratı alabilirse beş yıl sonunda yaklaşık 110 milyon euro kazanmış olacak.

Teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getiren Chelsea ile Barcelona yakın ilgi gösterdikleri oyuncunun yüksek maaş talebi sonrasında geri adım atarken, Karl-Heinz Rummenigge Alaba'nın istediği takıma imza atmakta özgür olduğunu ve Real Madrid ile yaptığı görüşmelerin ne aşamada olduğunu bilmediğini söylemişti.

Sergio Ramos ile yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Real Madrid'in kaptanının yerini Alaba ile doldurmak istediği ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu tahmin ediliyor.