Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala beklenmedik bir darbe aldı; İngiliz makamları, takımın forveti İngiliz Ivan Toney'e Londra'daki bir gece kulübünde yaşanan saldırı olayı nedeniyle resmi suçlama yöneltildiğini açıkladı.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin aktardığına göre, 30 yaşındaki Toney bedensel zarara yol açan saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve önümüzdeki 24 Eylül'de Londra'daki Westminster Sulh Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.









Olay, geçen yılın 6 Aralık tarihine dayanıyor; söz konusu saldırı, İngiltere'nin başkentindeki Soho bölgesinde bulunan Wardour Caddesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldiği iddia ediliyor.

Toney, 7 Aralık'ta gözaltına alınmış, ardından polisin soruşturmayı sürdürmesiyle birlikte kefaletle serbest bırakılmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, olayla ilgili soruşturmanın bir bölümünün tamamlanmasının ardından Toney'e geçen 31 Temmuz'da resmi olarak suçlamanın yöneltildiğini doğruladı. Dava hakkında henüz nihai bir karar açıklanmazken, oyuncu mahkeme önünde suçu kanıtlanana kadar suçlamadan berî sayılıyor.

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Toney, uzun bir kariyerin ardından 2024 yılında İngiliz futbolundan ayrılmasının ardından şu anda Al Ahli ile deneyim yaşıyor. Brentford'da parladığı bu kariyerde 141 maçta 72 gol kaydetmiş ve takımın Premier Lig'e yükselmesindeki en önemli etkenlerden biri olmuştu.

İngiliz forvet, son yıllarda ülkesinin milli takımının unsurlarından biri haline gelmiş ve İngiltere ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na katılmıştı; ardından Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yeni sezonuna hazırlanmak üzere Al Ahli'ye geri dönmüştü.

Dava son derece hassas bir dönemde geldi; zira Suudi Ligi'nin yeni sezonu 13 Ağustos'ta başlıyor, Toney ise önümüzdeki Eylül ayında, milli takım arası dönemiyle eş zamanlı olarak mahkeme önüne çıkacak. Bu süreçte yargı işlemlerinin sonucu ile Al Ahli'nin ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun son gelişmeler karşısındaki tutumu bekleniyor.