Fas Futbol Federasyonu, Senegal Futbol Federasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili olarak Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun kararına karşı yaptığı itiraza ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) verdiği karar hakkında resmi bir açıklama yaptı.

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Spor Tahkim Mahkemesi, bugün, 24 Kasım 2026 Salı günü verdiği kararla Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul etmişti . Mahkeme, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Fas'a 3-0 galibiyet veren kararını iptal ederek kupayı, finali 1-0 kazanarak şampiyon olan Senegal'e geri vermişti.

Fas Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin 24 Kasım 2026 Salı günü İsviçre'nin Lozan kentinde, Senegal Futbol Federasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu kararına karşı yaptığı itirazla ilgili olarak verdiği kararı not etmiştir.

Bu çerçevede Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, tahkim sürecinin dürüstlüğüne ve güvenilirliğine zarar verebilecek uygulamalara gerekli hukuki sonuçların bağlanması yönündeki talebinin dikkate alınmamasından duyduğu şaşkınlığı ve tepkiyi dile getirmektedir. Bu uygulamaların başında, Alman hakem Ulrich Haas (ULRICH HAAS) ile Senegal Futbol Federasyonu Başkanı arasında, kararın açıklanmasından 48 saat önce iletişim kurulduğunun teyit edilmiş olması gelmektedir.

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Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ayrıca kararın, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından oyuncuların hakemin izni olmadan sahayı terk etmesi ve bunun doğurduğu sorumluluklar ile disiplin yaptırımları konusunda yakın zamanda benimsenen yaklaşımı dikkate almadığını kaydetmektedir.

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Buna istinaden Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına itiraz etmek için mevcut tüm hukuki yollara başvurma kararlılığını teyit etmektedir.

Final maçındaki krizin ayrıntıları

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Kriz, maçın normal süresinin son dakikalarına dayanıyor. Skor 0-0'ken hakem Fas lehine penaltı verdi ve bu karar Senegalli oyuncuları ve teknik direktörleri Pape Thiaw'u öfkelendirdi.

Senegal milli takımından bazı oyuncular protesto amacıyla sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. Bu durum maçın yaklaşık 10 dakika durmasına neden oldu. Ardından Sadio Mané devreye girerek takım arkadaşlarını ve teknik direktörünü sahaya dönüp maçı tamamlamaya ikna etti.

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Oyun yeniden başladıktan sonra Fas, şampiyonluğu garantilemek için altın bir fırsat yakaladı. Ancak Brahim Díaz, Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıyı kaçırdı ve top kolayca kaleci Edouard Mendy'nin kucağında kaldı.

Maç uzatmaya gitti ve Pape Gueye bu bölümde Senegal'in galibiyet golünü atarak ülkesine tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazandırdı. Bu sonuç, milli takımlarının kendi evinde kupayı kaldırmasını bekleyen Fas taraftarlarında büyük bir şok yarattı.

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Maçtan iki ay sonra Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, Senegal'i çekilmiş sayan bir karar aldı ve turnuva talimatlarının 84. maddesine dayanarak Fas'a 3-0 hükmen galibiyet verdi.