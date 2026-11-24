Fas Futbol Federasyonu, Senegal Futbol Federasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin CAF Temyiz Kurulu kararına karşı yaptığı itirazla ilgili davada Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) verdiği karar hakkında resmi bir açıklama yaptı.

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Spor Tahkim Mahkemesi, bugün 24 Kasım 2026 Salı günü verdiği kararla Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul etmişti . Mahkeme, Fas'a 3-0 galibiyet veren Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) kararını iptal ederek şampiyonluğu, finali 1-0 kazanarak kupayı kaldıran Senegal milli takımına geri vermişti.

Fas Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, Senegal Futbol Federasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin CAF Temyiz Kurulu kararına karşı yaptığı itirazla ilgili olarak Spor Tahkim Mahkemesi'nin 24 Kasım 2026 Salı günü İsviçre'nin Lozan kentinde açıkladığı kararı öğrenmiştir.

Bu çerçevede Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, tahkim sürecinin dürüstlüğüne ve güvenilirliğine zarar verebilecek uygulamalara gerekli hukuki sonuçların bağlanması yönündeki talebinin dikkate alınmamasından duyduğu şaşkınlığı ve tepkiyi dile getirir. Bu uygulamalar arasında özellikle, Alman hakem Ulrich Haas (ULRICH HAAS) ile Senegal Futbol Federasyonu Başkanı arasında, kararın açıklanmasından 48 saat önce iletişim kurulduğunun teyit edilmesi yer almaktadır.

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Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ayrıca kararın, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) oyuncuların hakemin izni olmadan sahayı terk etmesi ve bunun doğurduğu sorumluluklar ile disiplin cezaları konusunda son dönemde benimsediği yaklaşımı dikkate almadığını kaydeder.

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Buna istinaden Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına itiraz etmek için mevcut tüm hukuki yollara başvurma kararlılığını teyit eder.

Final maçındaki krizin ayrıntıları

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Kriz, skor 0-0'ken normal sürenin son dakikalarında hakemin Fas lehine penaltı vermesiyle başladı. Senegalli oyuncular ile teknik direktörleri Pape Thiaw bu karara büyük tepki gösterdi.

Senegal milli takımından bazı oyuncular protesto amacıyla sahayı terk ederek soyunma odasına gitti ve maç yaklaşık 10 dakika durdu. Ardından Sadio Mane devreye girerek takım arkadaşlarını ve teknik direktörünü sahaya dönüp maçı tamamlamaya ikna etti.

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Oyun yeniden başladıktan sonra Fas, şampiyonluğu garantilemek için altın değerinde bir fırsat yakaladı. Ancak Brahim Diaz, Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve top kolayca kaleci Edouard Mendy'nin ellerinde kaldı.

Uzatmalara giden maçta Pape Gueye, Senegal'in galibiyet golünü atarak ülkesine tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazandırdı. Bu sonuç, takımlarının kendi evinde kupayı kaldırmasını bekleyen Faslı taraftarlarda şok etkisi yarattı.

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Maçtan iki ay sonra CAF Temyiz Kurulu, turnuva talimatlarının 84. maddesine dayanarak Senegal'i çekilmiş saydı ve Fas'a 3-0 hükmen galibiyet verdi.