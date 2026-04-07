Dastakhat Dünya Turu'nda Anuv Jain Dubai konser biletleri nasıl alınır: 2026 tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

İndie-pop dünyasının yıldızı Anuv Jain, merakla beklenen Dastakhat Dünya Turu kapsamında ruhu okşayan melodilerini Orta Doğu'ya taşıyor.

Derin bariton sesi ve etkileyici hikaye anlatımıyla tanınan Hintli şarkıcı-söz yazarı, YouTube fenomeni olmaktan çıkıp küresel bir ikon haline geldi. İlk dünya turnesi, Guldasta ve Dastakein gibi önceki yurt içi turnelerinin büyük başarısının ardından, kariyerinde devasa bir dönüm noktası niteliğinde.

Anuv Jain ne zaman Dubai'de olacak?

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 12 Nisan 2026, 20:00 Anuv Jain: Dastakhat Dünya Turu Terra, Expo City Dubai Bilet

Anuv Jain Dubai biletleri nereden alınır?

Anuv Jain'in Dubai konseri biletleri, Ticketmaster UAE veya Live Nation Middle East gibi resmi ortaklar aracılığıyla son dakika satışları veya Wave 2 bilet satışları için, ayrıca ikincil pazar yerleri aracılığıyla da satın alınabilir.

Sanatçının büyük hayran kitlesi nedeniyle birincil biletler genellikle satışa çıkarılmasından birkaç dakika içinde tükenirken, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, ilk genel satış sona erdikten sonra bile hayranların orijinal biletleri bulabilmeleri için son dakika fırsatları sunar.

Satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz web sitelerinin kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.

Anuv Jain Dubai biletleri ne kadar?

Dubai'deki Anuv Jain biletlerinin fiyatları, geniş bir bütçe yelpazesine hitap edecek şekilde belirlenmiştir.

Etkinlik mekanına en uygun fiyatlı şekilde girmek isteyenler için Genel Giriş biletleri 149 AED'den başlıyor . Bu biletler harika bir fiyat-fayda oranı sunuyor ve kalabalığın tüm enerjisini yaşama şansı veriyor.

Eğer aksiyona daha yakın olmayı tercih ediyorsanız, Golden Circle biletleri genellikle satış dalgasına bağlı olarak 249 AED ile 350 AED arasında değişmektedir. Bu yerler sizi en öne yerleştirir ve performansın her detayını görmek isteyen hayranlar için mükemmeldir.

En üst düzey lüksü arayanlar için konaklama ve VIP paketleri de mevcuttur. Bu premium seçenekler genellikle hızlı giriş, özel barlar ve yükseltilmiş izleme platformlarını içerir ve fiyatlar genellikle 500 AED'den başlar.

İkincil piyasalardaki fiyatların talebe göre dalgalanabileceğini lütfen unutmayın; bu nedenle, etkinlik tarihine yaklaştıkça fiyatların yükselmesinden önce daha düşük fiyatları garantilemek için erken rezervasyon yaptırmak genellikle daha iyidir.

Expo City Dubai'deki Terra hakkında bilmeniz gereken her şey

Konser, ikonik Expo City Dubai içinde bulunan Terra'da düzenlenecek.

Sürdürülebilirlik Pavyonu olarak da bilinen Terra, dünyanın görsel açıdan en etkileyici mekanlarından biridir. Anuv Jain’in akustik ve indie tarzını mükemmel bir şekilde tamamlayan benzersiz ve atmosferik bir ortam sunar. Mekan, sürdürülebilirliği merkezine alan bir tasarımla inşa edilmiş olup, kendi elektriğini üreten devasa bir kanopiye sahiptir.