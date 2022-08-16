Uruguaylı golcünün; Penarol, Almeria ve Benfica üzerinden Anfield'a yaptığı yolculuk; alçakgönüllülük ve sürekli çalışmanın ürünü...

Darwin Nunez, geçen hafta sonu Fulham'da Premier Lig'deki ilk maçında gol atmasının ardından, Liverpool'u selamladı.

"O bir canavar!" Teknik Direktör Yardımcısı Pep Lijnders, geçtiğimiz günlerde GOAL'a verdiği demeçte, Jurgen Klopp, 23 yaşındaki oyuncunun Benfica'dan büyük bedelle transfer edilmesine benzer yaklaşım sergiledi.

Bir oyuncuya göz kamaştırıcı meblağlar verdiğinizde – Liverpool, Nunez için başlangıçta 64 milyon Sterlin (77 milyon Dolar) ödedi ve eklentilerle birlikte bu ücret, 85 milyon Sterlin'lik (103 milyon Dolar) bir kulüp rekoruna ulaşabilir- hızlı geri dönüşler beklersiniz ve Nunez'in başlangıcı bu açıdan kesinlikle cesaret verici.

Manchester City'e karşı gol atmak için yedek kulübesinden oyuna girdikten sonra, ilk lig maçında Fulham'a da golünü attı ve Mohamed Salah'a iyi bir asist yaptı.

Klopp, cuma günü yaptığı açıklamada, "Kendini evinde hissediyor" dedi ve özellikle Nunez ve Salah'ın ortaklığından memnun olduğunu söyledi.

"Gol atmaya can atan iki oyuncu" diye ekledi. "Bu harika bir şey."

Salah gibi Nunez de bu fırsat için çok çalıştı, ancak öne çıkması kimseyi şaşırtmadı.

Almeria'da Nunez'in koçluğunu yapan Pedro Emanuel, GOAL'e “Sıkı çalışma iyi sonuçlar getirir ve Darwin bunun iyi bir örneğidir” diyor.

"Böyle söylemek gerekirse, özel bir formülü var, becerileri, zihniyeti, dinlemeye istekliliği ve kendi yeteneklerine olan inancı... Bu da etrafındaki en iyi oyunculardan biri olabileceği anlamına geliyor."

Nunez, Almeria'ya transfer olduğunda 20 yaşına yeni basmıştı ve İspanya'nın ikinci liginde oynuyordu. Ödedikleri ücret - yaklaşık 5 milyon Sterlin (6 milyon Dolar) - Uruguay'ın genç takımlarında oynarken göze çarpan, ancak ülkesinde Penarol ile 22 maçta sadece dört gol atan bir oyuncu için büyük bir bedeldi.

Emanuel, "Darwin'i golleri nedeniyle satın almadık" diye açıklıyor. "Onu, yetenekleri ve takımımızda başarılı olma potansiyeli için satın aldık.

"Güney Amerika'yı kapsamlı bir şekilde araştırdık ve kısa listemizde üç isim vardı. Bir forvette aradığımız şey için en iyi iyisi; becerilere sahip olan Darwin'di. Onu bizim tercihimiz yapan şey; hızı, çevikliği ve hareketiydi.

"İkinci ligdeki bir kulüp için pahalı bir bedeldi, ama yatırım yapacaksak onun gibi genç ve kaliteli oyunculara olması gerektiğini biliyorduk."

Almeria'nın kumarı meyvesini verdi. Nunez, Endülüs'te bir yıldan biraz fazla oynadı, ama büyük bir etki yarattı, 16 gol atarak Benfica'ya transfer oldu.

Ligin ortasında teknik direktörlük görevinden alınan ve şimdi Suudi Arabistan'da Al-Khaleej'in koçluğunu yapan Emanuel, “Onunla ilk tanıştığımda çok iyi bir izlenim edindim” diyor.

“Ne kadar alçakgönüllü olduğuna şaşırdığımı hatırlıyorum. Avrupa'ya gelip oynamak için can atıyordu ve antrenman sahasındaki tavrı, takım arkadaşlarıyla hemen bağlantı kurması anlamına geliyordu.

"Hep kendisinden ve takım arkadaşlarından daha fazlasını istedi. Bir gol kaçırırsa veya kötü bir pas yaparsa, her zaman mutsuzdu. Herkes üzerinde büyük bir etki yarattı."

Nunez'in Almeria'nın takımına girmesi biraz zaman aldı – “geldikten kısa bir süre sonra Uruguay için oynarken kas sakatlığı geçirdi” diye hatırlıyor Emanuel – ama bir kez takıma girdikten sonra bir daha arkasına bakmadı.

"Gençti ama her zaman bir etki yarattı ve özellikle fiziksel kondisyonu ve son geçişi açısından çok gelişti. Çok belirgin bir şekilde daha güçlü ve daha hızlı hale geldi. ”

Almeria, Emanuel'in öngördüğü gibi, Nunez 2020'de Benfica'ya 20 milyon Euro (25 milyon Dolar) karşılığında katıldığında bir kâr elde etti ve ilerlemesi Estadio da Luz'da da hızla devam etti.

Emanuel, “Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri oldu” diyor. "Fiziksel olarak ve kondisyon olarak çok gelişti. Görüyorsunuz, şimdi her üç günde bir oynamayı başarabiliyor.

"Kale etrafındaki küçük hareketlerinde, ceza sahası içinde küçük boşluklarda çok gelişti. Kendini serbest bırakabilir ve kaleye şut atmak için alan yaratabilir.

"Onunla olan bağlantısı, oyunu okuması çok daha iyi. Ne zaman dokunacağını, hareket edeceğini ve becerilerini kullanacağını ve ne zaman topu desteklemek ve takımı için tutmak için neler yapabileceğini biliyor.

"Onu bu kadar tehlikeli yapan şey, her zaman forvet oynamak istemesi. Çalışmayı asla bırakmaz ve çok mücadelecidir.

"Zihinsel olarak gelişti. Geldiğinde gördüğüm zayıflık; bir fırsatı kaçırırsa endişeleneceği ve devam etmesinin biraz zaman alacağıydı.

"Bunun üzerinde çalıştık ve son iki veya üç yılda farkı görüyorsunuz. Liverpool'a geldiğinde gördüğünüz gibi artık daha fazla karaktere sahip.

"Birkaç fırsatı kaçırdı ve baskı geldi, ama ne oldu? Leipzig'e karşı dört gol attı. Devam etti, inanmaya ve çok çalışmaya devam etti ve ödüller geldi."

Nunez'in Benfica'daki ilk sezonunda koçluk yapan Jorge Jesus, "Dünya standartlarında" olacağını söylüyor ve Emanuel, bu statüye ulaşmak istiyorsa ideal kulübe katıldığına inanıyor.

"Liverpool'da giderek daha iyi olacağını düşünüyorum" diyor. "Böyle bir kulüp bu kadar para ödediğinde, onun farkı yaratabileceğini düşündüklerine inanıyorum.

"Antrenör Jurgen Klopp ile birlikte çok gelişecek ve istikrarı olan, oyuncularına adapte olmaları, takımı tanımaları ve yerleşebilmeleri için zaman verebilecek bir kulübe katılıyor.

"Liverpool'da tabii ki sadece ona yardımcı olabilecek başka büyük forvetler var ve Darwin, sadece 9 numara olarak veya iki forvetle değil, dışarıdan içeriye de girerek oynayabilir.

"Ancak, nitelikleri ve özellikle de zihniyetiyle ilgili hiçbir şüphem yok. O artık bir baba, hayatında istikrar var ve kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazır.

"Bu onun için bir meydan okuma, ama tabii ki başarabileceği bir şey. Liverpool'u hayal kırıklığına uğratmayacak, çünkü asla pes etmiyor."

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