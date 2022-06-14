Darwin Nunez'in inanılmaz hikayesi: Yiyecek ekmek bulamamaktan Liverpool tarihinin en pahalı oyuncusuna

Nunez, annesinin kendisi ve kardeşi için her gün masaya yemek koymak adına neleri feda ettiğini asla unutmayacak.

Benfica, Darwin Nunez'in Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı milli oyuncu, Kırmızılar tarihindeki en pahalı transfer olmuş olabilir, ancak geçmişte ailesi iki yakasını bir araya getirmek için çok mücadele etti.

Uruguaylı forvet oyuncusu birkaç röportajda köklerini hatırlattı. Annesinin kendisi ve kardeşi için her gün masaya yemek koymak adına neleri feda ettiğini asla unutmayacak.

Annesi şişe satardı

Nunez, röportajlardan birinde, "Evet, tek başıma aç karnına yattım" dedi.

"Ancak en çok aç yatan annemdi. Önce kardeşimle benim yemek yememizi sağlardı. Annem bizimle yemek yemeden yatardı. Nereden geldiğimi asla unutmayacağım."

Nunez, Referi'ye verdiği röportajda, ailesinin eve yemek getirebilmek için yaptıklarını ve kendisine futbol ayakkabısı alabilmek için ne gibi fedakarlıklar yaptığını hatırlattı.

Nunez birkaç yıl önce "Nereden geldiğimi unutumam. Mütevazi, çalışkan bir aileden geliyorum" dedi.

"Babam bize ihtiyacımız olanı almak ve yemek yiyebilmek için inşaatta sekiz ya da dokuz saat çalıştı.

"Annem her zaman bir ev hanımıydı ve satmak için sokaklarda şişe toplardı.

Kariyerine zorlu yollardan başladı

Darwin'i ilk kez 2013'te bir Penarol scoutu keşfetti ancak o zamanlar 14 yaşındaki Nunez, Penarol'a imza atmadı. Cuareim Nehri kıyısındaki bir yerleşim yeri olan Pirata'da ailesiyle birlikte yaşamak için geri döndü.

Bir yıl sonra, bir deneme için Penarol'a katılacağı zaman ona bir şans daha verilecekti. Uruguaylı kulüp için imzaları attıktan sonra başka bir aksilik yaşadı.

Üçüncü ligde oynayan ağabeyi, ailevi bir problemin ardından "Sen kal, senin geleceğin var, ben gidiyorum" dedi.

Nunez 16 yaşındayken çapraz bağlarını yırttı ve bir buçuk yıl sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Bu zamanı ailesiyle birlikte Artigas'ta geçirmişti, Penarol'a dönüşünde hocası Leo Ramos ona ilk kez formayı verdi.

Genç oyuncu, Maxi Rodriguez'in yerine oyuna girdi ancak geçirdiği bağ ameliyatının verdiği acı, maçı gözyaşları içinde bitirmesine neden oldu.

Bu sefer diz kapağından başka bir ameliyat geçirdi, ancak geri döndü ve 2019 Güney Amerika U-20 Şampiyonası için kadroya girmeyi başardı.

Sezon perfomansı

22 yaşındaki Nunez, kendisini Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olarak kabul ettirdi. Geçen sezon Benfica formasıyla çıktığı 41 maçta 34 gol atıp 4 asist yaptı.

Ayrıca 22 yıl 264 günle Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç Uruguaylı oyuncu olduğunu da belirtmek gerekir.

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