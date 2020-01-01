Darren Fletcher: Ronaldo'nun dönüşümü faullerle başladı

Darren Fletcher, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun bencil bir oyuncu olmaması için alınan önlemlerden bahsetti.

2003 ve 2009 yılları arasında 'da oynayan , Old Trafford'daki ilk dönemlerinde antrenör Walter Smith tarafından sıkı çalışmalara tabi tutulmuş.

Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Darren Fletcher, beIN Sports'a verdiği röportajında o zamanlar Sir Alex Ferguson'ın yardımcılığını yapan Walter Smith'in Portekizli yıldızın gelişiminde büyük etkisi olduğunu söyledi.

Fletcher, Ronaldo'nun bencilliğinin takım arkadaşlarını çıldırtacak noktaya getirdiğini ve Smith'in bu duruma nasıl el attığını şöyle anlattı:

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"Karizmtik bir çocuktu, yeteneği belliydi, dünyanın en iyi oyuncusu olma arzusunu görebiliyordunuz. Ama bir dönem hepimizi canımızdan bezdirmişti."

"En sonunda Walter Smith duruma el attı ve antrenmanda oyuncuların birbirine yaptığı müdahalelere faul verilmemesi kararını aldı."

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"Bunun tek amacı Ronaldo içindi. Ronaldo topla bir şeyler yaptığında, pas vermediğinde ya da bencilce davrandığında diğerleri ona faul yapmaya başladı. Sezonun ilk 6 ayında fauller veriliyordu. Sonra Walter 'Artık faul kararı yok' dedi."

"Ronaldo 2 hafta içinde sinirden saçını başını yolmaya başladı. Onun için av sezonuydu, herkes ona vuruyordu. Birkaç hafta sonra ne oldu dersiniz? Ronaldo pas vermeye başladı; çünkü tekmelenmekten bıkmıştı."

"Tek paslarla, koşarken yaptığı seri paslaşmalarla gol atmaya başladı. Sonra aklına şu dank etti: 'Daha fazla gol atmaya, maçlarda daha fazla etkili olmaya başladım.' Ronaldo'nun dönüşümü böyle başladı."