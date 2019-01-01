Darren Fletcher: Performansını sahada göstermeyen Manchester United'dan gider

Darren Fletcher, eski takımı Manchester United'ın Barcelona'ya elenmesinin ardından Unitedlı oyunculara uyarıda bulundu.

'ın eski futbolcusu Darren Fletcher, 'ya elenmenin United için olumlu bir taraf olduğunu söyledi.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya karşı ilk maçta 1-0, ikinci maçta 3-0 kaybederek Avrupa arenasına veda etti. 2001-2005 sezonları arasında Manchester United forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Darren Fletcher, eski ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, takım adına olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor.

Fletcher'a göre bu tarz büyük maçlar, takımdaki isimlerin karakterini açığa çıkarıyor ve hangisinin zihinsel olarak zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunu gün yüzüne çıkarıyor. Ve bu durumun, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e sezon sonunda kadroyu elden geçirmede yardımcı olacağını düşünüyor.

TalkSPORT'a konuşan 35 yaşındaki Stoke Cityli Fletcher, United'ın Barcelona performansını şöyle değerlendirdi:

"3-0 geriye düşen bir takımda, oyuncuların karakterlerine bakarsınız. Hangisi ayakta kalmayı başarmış, hangisi pes etmemiş görürsünüz. Solskjaer, kazandığı maçlara nazaran bu maçtan daha fazla şey öğrenmiş olacak. Mücadele etme sırası oyuncularda. Ole, bu takımın hocası ve eğer bu takımın bir parçası olmak istiyorsanız performansınızı sahaya yansıtmak zorundasınız. Eğer yapmazsanız, katkılarınızdan dolayı teşekkür alıp gönderilisiniz. Bu kulüp çok büyük, sizin yerinize yeni oyuncular buluruz. Şu anda takımda kim varsa, bunu aklında bulundurmak zorunda. Herkes sorumluluk almalı."