Darlow hastanede 12 kilo verdi, Steve Bruce oyuncularına aşı olmaları için yalvarıyor

Newcastle United menajeri Steve Bruce, "birçok" Newcastle United oyuncusunun Covid'e karşı aşılanmadığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan haberde Steve Bruce, birçok Newcastle United oyuncusunun Covid'e karşı aşılanmadığını açıklarken, bu kadar çok profesyonel futbolcunun aşı olmak istememesinin bir nedenini "komplo teorilerine inanmak" olarak gösterdi.

"Aşı olmayan birçok oyuncumuz var. Bu onların tercihi. Burada iki ya da üç oyuncumuz gerçekten ağır Covid hastasıydı ve Karl Darlow bir haftanın önemli bölümünü hastanede geçirdi. Bu yüzden ciddiyetini ilk elden gördük ancak ortalıkta çok fazla komplo teorisi var. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Bu aynı zamanda ülkenin en iyi sağlık görevlilerinin tavsiyesi ama biliyorum herkes aynı fikirde olmayacak."

Darlow'u görmelerine rağmen halen aşı olmayan birçok oyuncu var

Karl Darlow'un bu yazın başlarında hastanede geçirdiği beş gece boyunca 12 kilo kaybettiği ve hala A takım kadrosuna geri dönmek için yeterince uygun olmadığı gerçeği göz önüne alındığında, St James' Park'taki yüksek sayıda aşı reddi şaşırtıcı görünebilir. Ancak Bruce, ekibine kendilerini korumaları için yalvaran tek menajer olmaktan çok uzak.

Ole Gunnar Solskjær de kısa süre önce Manchester United'daki bazı oyuncuları aşı yaptırmaya ikna etme mücadelesinden bahsetmişti. Tecrübeli menajer Neil Warnock da, Middlesbrough'da bir çok oyuncunun aşı davetlerini reddettiğini itiraf etti.

"Bir hafta kadar önce tüm Premier Lig menajerleriyle bir toplantı yaptık diyor Bruce, toplantının yarısında Covid'i ve insanları ne hırpaladığını konuştuk."

"Şu anda hastanede yatan insanların dörtte biri 30 yaşın altında ve bunun nedeni sadece aşı olmamaları."

Darlow, Newcastle'ın en zinde ve kendine bakan oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Bruce, kalecinin hastaneden çıktığında neredeyse 12 kilo kaybetmiş olarak ortaya çıkmasıyla şok olduğunu söylerken takımın birinci kalecisi Martin Dubravka'nın ameliyat sonrası bir enfeksiyon nedeniyle forma giyemediği bir dönemde Darlow'un da tam olarak iyileşmesini bekleyecek.

Kaleci Karl Darlow'un, Steve Bruce'a, kendini yeterince iyi hissettiğinde, Covid deneyimi hakkında alenen konuşacağını ve herkesin aşı olması için çağrıda bulunacağını söylediği öğrenildi.