Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen’in TFF Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma dikkat çekti.

Üçüncü Lig'de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nin başkanı Arif Gülen, Genel Kurul'un en çarpıcı konuşmalarından birine imza attı. Yaklaşık 10 dakika kürsüde kalan Gülen, sözlerine alt liglerde yapılan ölçüsüz harcamalara değinerek başladı.

"Samimiyetsizlik nedir? Sevgili başkanlarım, Üçüncü Lig’de 800 bin liraya futbolcuyu siz transfer etmiyor musunuz? Parasızlıktan bahsediyoruz, Üçüncü Lig’de 800 bin-1 milyon liralara oyuncuyu neden alıyorsunuz?"

"Amatör liglerden hiç bahsetmiyoruz. Buralardan oyuncu çıkarmamız lazım, Süper Lig’den 33 yaşındaki adamı Üçüncü Lig’e alıyorsunuz. Nasıl olacak?"

"Siyasetle, tribünlere oynayarak olmamalı"

Gülen, Kocaelispor örneği üzerinden kulüplerin yönetilme biçimini ve izlenen popülist politikaları eleştirdi.

"Daha yeni BAL’dan çıkmış Doğu Anadolu takımı futbolcu transferine 12,5 milyon lira para ayırıyor. Bakın Kocaelispor’un başkanı burada. Benim şehrimin takımı, Süper Lig tecrübesi var. Hiç çuvaldızı falan başkasına batırmıyorum, başkanımla burada göz göze konuşalım."

"Kocaelispor, Süper Lig gördü mü, gördü. Efsane oldu mu, oldu. Süper Amatör’e düştü mü, düştü. İsim değiştirdi mi, değiştirdi. Hala borçlarla uğraşıyor mu, uğraşıyor. Niye? E asansör çıktı, inecek, indi."

"Kocaelispor, Süper Lig’de olmalı, ama aynı hatalarla olmamalı. Sadece parayla, özkaynaksız, biraz siyasetle, biraz tribünlere oynayarak olmamalı."

"Yetiştirme bedeli değil, genç oyuncu istedim"

"Galatasaray’ın bir önceki yönetimiyle üç ay önce bir futbolcu için görüştük. 60 bin lira yetiştirme bedeli istemem gerekiyordu. Benim için çok önemli bir para. Para istemediğimi söyleyince şaşırdılar. Çünkü Kartalspor ve başka kulüpler istemiş."

‘Ne istiyorsun?’ dediler, ‘U19’da oynatamadığınız çocukları istiyorum’ dedim. Ben parayı ne yapacağım ya, oyuncu yetiştireyim, o oyuncu üstüne katsın, 1-2 sene sonra gel benden al.”

"Benim 55 dönüm, deniz kenarında, beş yıldızlı otelleri kıskandıracak tesisim Türk futbolunun hizmetinde. Ben Türk futboluna para harcayarak değil, emek harcayarak destek olacağım. Altınordu modelini alıp, üstüne ekleyeceğim, üç yıldır bunun mücadelesini veriyorum."

"Gençlerle Galatasaray'a sahayı dar ettik"

Gülen, üst ve alt ligler arasında kulüplerin karşılıklı fayda sağlayacağı bir bağ kurulması gerekliliğinin altını çizdi.

"Sıkı durun, bu sezon 16 yaşında Darıcalı bir kardeşim profesyonel takımımızda oynayacak. İlk 11’imde altı tane Darıcalı çocuk var. İkinci gruptayız, zorlu bir grup, geçen sene de zorluydu, ama Türkiye Kupası’nda beşinci tura kadar çıktık, Galatasaray’a sahayı dar ettik."

“Takımımın bütçesi 1.9 milyon lira, yaş ortalaması 20,5. Yüreğiyle oynayan genç çocukları yüreklendirmeliyiz.”

“Darıcaspor İkinci Lig’de olmalı, ama mümkünse Birinci Lig’e çıkmamalı. Süper Lig’e Kocaelispor çıkmalı, ama Kocaelispor benimle istişare halinde olmalı. Oyuncu almalı, oyuncu vermeli, tesis konusunda yardımcı olmalı. Her il, her bölge, her şehir bunu yapmalı.”

“Yoksa gelir burda sabahtan akşama kadar milyon dolarları, siyaseti, yayıncı kuruluşu, iddia gelirlerini konuşuruz babam konuşuruz.”

Futbol Meslek Lisesi önerisi

“Son bir isteğim var, futbolun içine Milli Eğitim Bakanlığı’nı dahil etmeliyiz. Hepimizin çocuğu var, hangisi futbolcu? Hiçbiri. Paralı adamın çocuğu futbolcu olmaz, futbol garibanın işidir. Sabah kalkacak, hocadan fırça yiyecek, kurallara uyacak, çok çalışacak, terleyecek, hiçbiriniz çocuğunuza kıyamazsınız.”

“13-14 yaşındaki yeteneği Diyarbakır’dan İzmir’e nasıl getireceksin? Çocuk okuyacak, ilkokula, ortaokula gidecek."

"15-16 yaşındaki çocukların bir sakatlıkla futbol hayatı bitebilir. O zaman bu çocuklara bir şey vermeliyiz. Her şehirde Futbol Meslek Liseleri kurulmalı. Aileler ‘futbolcu olamazsa okulundan ve eğitiminden uzak kalacak’ endişesi yaşamamalı.”

“Futbolcu olamazsa hakem olur, antrenör olur, scout olur, futbol adamı olur, spor kulübü yöneticisi olur, ama okullu olur.”

