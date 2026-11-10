Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane'a darbeler peş peşe geldi; mevcut ara dönemde yeni bir oyuncunun daha yokluğu kesinleşti.

Eski Real Madrid teknik direktörü, sakatlık lanetinin etkisiyle çok sayıda temel oyuncusunun yokluğunda, mevcut milli ara döneminde pek çok zorlukla karşı karşıya. William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ve Esteban Lepaul (Rennes) sakatlıkları nedeniyle takımda yer almayacak.

Bu listeye, cezası nedeniyle İtalya maçını kaçıracak olan defans oyuncusu Dayot Upamecano da ekleniyor.

Dün, Juventus oyuncusu Pierre Kalulu'nun sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı ve Zidane, onun yerine Wolfsburg oyuncusu Sacha Kombedi'yi kadroya dahil etti.

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

Bugün ise "Foot Mercato" sitesi, Inter Milan forveti Marcus Thuram'ın bu milli arada Fransa Milli Takımı'nda yer almayacağını aktardı.

Geçen eylül ayındaki milli aradaki yokluğunun ardından Zinedine Zidane tarafından Fransa Milli Takımı'na ilk kez çağrılan Marcus Thuram, nihai kadroda bulunmayacak. Sakatlanan Inter Milan forveti, İtalya (perşembe) ve Türkiye (pazar) maçlarını kaçıracak.

Pazar günü Inter'in Como'yu 2-0 yendiği maçta sağ dizinin arka adalesinde yaşadığı sakatlığın ardından Marcus Thuram, Fransa Milli Takımı antrenmanlarına katılamadı ve tıbbi gözetim altında kaldı. Ancak durumunda bir iyileşme olmayınca, Fransız sağlık ekibi kulübüne dönmesine izin verdi. Yerine çağrılacak oyuncu yakında açıklanacak.