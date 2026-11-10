Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane'a darbeler peş peşe geldi; mevcut ara döneminde bir oyuncunun daha yokluğu kesinleşti.

Real Madrid'in eski teknik direktörü, sakatlık lanetinin yol açtığı çok sayıda temel oyuncunun yokluğunda, mevcut uluslararası ara dönemde toplu halde zorluklarla karşı karşıya. William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ve Esteban Lepaul (Rennes) kadrodan yoksun.

Listeye, cezalı olması nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyecek olan savunmacı Dayot Upamecano da katılıyor.

Dün, Juventus oyuncusu Pierre Kalulu'nun sakatlığı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu ve Zidane onun yerine Wolfsburg oyuncusu Sacha Kombedi'yi kadroya dahil etti.

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

Bugün ise "Foot Mercato" sitesi, Inter Milan forveti Marcus Thuram'ın bu uluslararası ara dönemde Fransa Milli Takımı'nda yer almayacağını bildirdi.

Geçtiğimiz eylül ayındaki uluslararası ara dönemde yer almamasının ardından Zinedine Zidane tarafından ilk kez Fransa Milli Takımı'na çağrılan Marcus Thuram, nihai kadroda bulunmayacak. Sakatlanan Inter Milan forveti, İtalya (Perşembe) ve Türkiye (Pazar) maçlarında forma giyemeyecek.

Pazar günü Inter'in Como'yu 2-0 yendiği maçta sağ dizinin arka adalesinden sakatlanan Marcus Thuram, Fransa Milli Takımı'nın antrenmanlarına katılamadı ve tıbbi gözetim altında kaldı. Ancak durumu düzelmeyince Fransız sağlık ekibi onun kulübüne dönmesine izin verdi. Yerine gelecek isim yakında açıklanacak.

Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibi şu açıklamayı yaptı: "Teknik direktör, Marcus Thuram'ın yerine Eli Junior Kroupi'yi (Bournemouth) çağırdı. Bu akşam Clairefontaine'de takıma katılacak."