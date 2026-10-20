Madrid'de kötü bir haber gibi görünen şey, aniden Clasico'nun çehresini değiştirebilecek taktiksel bir fırsata dönüştü; Camp Nou mücadelesinde Vinicius Junior'un yokluğu, bir darbe olarak görülmüştü, ancak Real Madrid'e yıllardır eksikliğini çektiği şeyi nihayet verebilecek olan da yine bu yokluk: Yaratıcı ve dengeli bir orta saha.

İspanya'nın "Cadena Ser" radyosundaki ünlü "El Larguero" programında, eski yıldızlar Brezilyalı oyuncunun yokluğunun Xabi Alonso'yu savunma hesaplarından vazgeçmeye zorlayacağı ve Türk Arda Güler'in liderlik edeceği bir rüya üçlüsüne kapı açacağı konusunda hemfikir oldu.

Bu hafta Valdebebas'ta akla gelen büyük soru şu: Endrick, Camp Nou'da ilk 11'de başlayacak mı?

Genç oyuncu, Roma maçının en iyi futbolcusuydu ve Sevilla karşısında iyi bir performans sergiledi, ancak analistler onu bu çaptaki bir maçta riskli bir seçenek olarak görüyor; nitekim Real Madrid'in eski oyuncusu Alvaro Benito şunları söyledi: "Son maçta az forma şansı bulduğu açıktı ve bu doğal bir durum, ama o en ideal hücum seçeneği olacaktır."

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Benito, Endrick'i riske atmak yerine, Arda Güler'i ya da hatta Fede Valverde'yi sağ kanatta oynatmak gibi daha güvenli bir çözüme meyilli.

Tek mutabakat: Güler ilk 11'de başlamalı

Tüm görüş ayrılıklarına rağmen, herkesin üzerinde anlaştığı tek bir nokta var: Arda Güler, Camp Nou'da ilk 11'de yer almalı.

Real Madrid'in eski savunmacısı Rafa Alkorta şöyle diyor: "Onu ilk 11'de oynatmamak zor." Alkorta, Güler, Bellingham ve Tchouameni'den oluşan bir orta saha üçlüsüne bel bağlıyor.

Ve ekledi: "İkinci yarıda seviyesi biraz düştü, çünkü bu mevkide oynamak büyük bir fiziksel güç gerektiriyor ve enerjisini yönetmeye başlaması lazım. Mesele yalnızca öne çıkmakla sınırlı değil, aksine genç Türk oyuncu kilit adamın yakınında oynadığında ona destek verilmeli."

Atletico'nun eski forveti Kiko Narvaez da onunla aynı fikirde; ona göre "ona destek sağlanmalı, çünkü aslında topla farkı yaratan oyuncu o".

Vinicius'un yokluğu her şeyi nasıl değiştiriyor?

İşte burada, "her şeyi etkiliyor" başlığını açıklayan ve Alvaro Benito'nun ortaya koyduğu en önemli analiz devreye giriyor; Benito şöyle açıkladı: "Vinicius'un savunmaya geri dönmemesi, oyuncu seçiminde son derece önemli bir faktör."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanatlarda kapatma sağlamak için ortada Fede ve Tchouameni'ye ihtiyacımız var, ancak savunmaya geri dönen bir oyuncu olduğunda, hücum kapasitesi daha düşük bir oyuncudan vazgeçebiliriz."

Başka bir deyişle, savunma yapmayan Vinicius'un yokluğu, teknik direktöre Güler'i de içeren daha yaratıcı bir orta sahayla oynama imkânı tanıyor; çünkü yeni kanat oyuncusu, Brezilyalının yapmadığı savunma görevini üstlenecek ve işte bu ince fark her şeyi belirliyor.

Valverde: Bek olmak istemeyen bek

Aynı zamanda, uzun süredir sağ bek olarak oynamaya mesafeli duran Fede Valverde'nin, Sevilla karşısında Trent Alexander-Arnold ve Dumfries'e bir kez daha üstünlük kurmasının ardından Clasico'da bu rolü oynamak zorunda kalacağı görülüyor.

Alkorta şu yorumu yaptı: "Alonso'nun onu Trent ya da Dumfries'ten daha iyi bir bek olarak gördüğüne inanmakta zorlanıyorum. O, komple ve seçkin bir sağ orta saha oyuncusu, ama onu kadro dışı bırakmak istemeyeceğinden eminim."

Kiko ise Valverde'nin önümüzdeki beş yıl boyunca bek olarak oynamak isteseydi, Hakimi'nin yanı sıra dünyanın en iyi sağ beki olacağı görüşünde.

Barcelona, Paris cehennemi ile Clasico arasında

Diğer yanda, Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında verdiği çetin bir mücadelenin ardından Clasico'ya gelecek.

Barcelona'nın eski yıldızı Jose Mari Bakero şöyle diyor: "Takım Paris'te 4-0'lık ağır bir yenilgi alırsa, Clasico maçı son derece zor olacak; bunlar Barcelona'nın gerçek seviyesini kanıtlaması gereken iki önemli maç."

Katalanlar için iyi haber ise Raphinha'nın Betis karşısında güçlü bir şekilde geri dönmesi ve Lamine Yamal'ın en iyi formunda olması, ancak analist Raul Ruiz'in de sözlerini bitirdiği gibi: "Savunma en kırılgan nokta."



