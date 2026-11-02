Daouda Weidmann: Messi ve Mbappé ile antrenman yapmış Parisli bir streetball oyuncusu Hollanda'yı nasıl fethediyor?

Daouda Weidmann (23), Hollanda'ya geldiğinde tanınmıyordu. Ancak FC Twente'nin orta saha oyuncusu olarak artık adından söz ettiriyor. "Hidden Gems" serimizde bu kez Paris'te yetişen bir başka yeteneğin hikâyesini anlatıyoruz.

Paris yalnızca Aşk Şehri değil, aynı zamanda futbolun dünya başkenti: Dünyada hiçbir şehir Fransa'nın başkentinden daha fazla yetenek yetiştirmiyor. Son Dünya Kupası'na Paris ve çevresinde yetişen 56 oyuncu katıldı; 2022'de bu sayı 30'du. 2026 Dünya Kupası'ndaki oyunculardan 99'u ise Fransa'da doğdu.

Paris'i çevreleyen banliyöler, yani banlieue'ler, futbol yeteneklerinin asıl yetişme alanı. Futbolun en büyük isimlerinden bazıları çocukluklarında bu semtlerdeki sahalarda becerilerini geliştirdi. Kylian Mbappé bunun en yakın tarihli ve en dikkat çekici örneği.

Savaş sonrası göç, Paris banliyölerini kapsayan Île-de-France bölgesinde bu kadar çok yeteneğin toplanmasının başlıca nedeni. Fransa Futbol Federasyonu teknik direktörü Hubert Fournier, The Athletic'e gururla, "Nispeten küçük bir bölgede inanılmaz miktarda yetenek var" diyor.

Cezayir, Senegal, Mali ve Fas: Eski Fransız sömürgelerinden gelen topluluklar Paris'in kuzeyine yerleşerek Fransa'nın son dönemdeki başarısına katkıda bulundu. Fournier, "Bu, onlarca yılda kurulmuş bir yetiştirme sistemi" diye açıklıyor.

Île-de-France kulüpleri arasındaki yoğun rekabet, standartları sürekli yükseltiyor. Fournier, "Oyuncular farklı oyun tarzlarıyla tanışıyor" diyor. "Bu da yaratıcılığı teşvik ediyor ve Riyad Mahrez, Rayan Cherki ile Ousmane Dembélé gibi özgün yetenekler ortaya çıkarıyor."

Spor altyapısına yapılan yatırımlar da önemli. 2018 dünya şampiyonu Paul Pogba, 2016'da Paris'teki yetenek bolluğunu şöyle açıklamıştı: "Çünkü futboldan başka bir şey yok."

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"İster okulda ol ister dışarıda, herkes futbol oynamak istiyor. Bu, insanların saçma işler yapmasını engelliyor. Her gün futbol, sadece futbol." Bölgedeki yoksulluğun doğurduğu zihniyet de gençleri şekillendiriyor.

Fournier, "Futboldan geçimlerini sağlamak istiyorlar" diyor. "Ne pahasına olursa olsun profesyonel olmak istiyorlar. Burası kolay bir yer değil: Birçok aile ay sonunu getirmekte zorlanıyor ve çocuklar bunun farkında. Başarılı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Farkı yaratan da bu zihniyet."

Yetenekli çocukların aileleri, onların profesyonelliğe giden yolunu açmak için ellerinden geleni yapıyor. Örneğin Paul Pogba'nın babası, oğullarını daha sert şut çekmeye zorlamak için kullandıkları topları gereğinden fazla şişiriyordu.

Hollanda Eredivisie'si de Parisli yeteneklere kapı açıyor: Banliyölerde yetişen Cezayirli Anis Hadj-Moussa, Belçika üzerinden Hollanda'ya geldi. Önce Vitesse'de, şimdi de Feyenoord'da parlıyor.

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23 yaşındaki Daouda Weidmann, "O, tipik bir banliyö oyuncusu" diyor. Weidmann da oyununu Paris banliyölerinde geliştirdi. NOS'a, "Okuldan sonra başka bir şey yapmazdık" diye anlatıyor. "Kapalı alanda ya da açık havada, bir banliyö diğerine karşı oynardı. Orada yüzlerce iyi oyuncu var. Ben sık sık benden daha yetenekli çocuklara karşı oynardım."

"Burası kültürlerin buluştuğu bir yer: Afrikalı çocuklar, Arap çocuklar." Daouda Weidmann, çocukken bütün bunları yaşadı. Soyadı ne Paris'in merkezini ne de Fransa'yı çağrıştırıyor. Orta saha oyuncusu Tubantia'ya, "Annem Alman" diyor. Paris'in 19. arrondissement'ında doğdu, ardından banliyöye taşındı.

"Kız kardeşimle ben Paris'te annemle büyüdük; onlar hâlâ orada yaşıyor. Onun soyadını taşıyorum çünkü babam ilk yıllarda bizi tanımadı ve ben dört yaşıma gelene kadar hayatımızın bir parçası olmadı."

12 yaşında PSG'ye katıldı ama bırakmayı defalarca düşündü: "Seviye çok yüksekti. Pek çok şeyden vazgeçmek zorunda kaldım: Ailemi özlüyordum, Covid dönemi zordu ve sakatlıklar yaşadım. Kendime, 'Normal bir iş daha iyi olmaz mı?' diye soruyordum."

Dayandı ve kendini Lionel Messi, Mbappé, Sergio Ramos ve Neymar'la aynı soyunma odasında buldu. "Sadece televizyonda gördüğüm süper yıldızlardı. Oraya onları hayranlıkla seyretmeye değil, antrenman yapmaya gidiyorsun ama bir çocuk için bu kolay değil."

Üç yıl önce Hollanda'nın Waalwijk kentine geldiğinde onu neredeyse kimse tanımıyordu: RKC, Weidmann'ı Torino'dan transfer etmişti.

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Weidmann, "PSG'de altyapıdan A takıma geçmek neredeyse imkânsız" diye açıklıyor. "Beni Fransa üçüncü ligindeki kulüplere kiralamak istiyorlardı, sonra Torino devreye girdi."

Bu, şanslı bir tercih olmadı. İç çekerek, "Her şey tam bir İtalyan usulüydü" diyor. "Güzel sözler, büyük vaatler ama somut hiçbir şey yoktu. Torino beni Serie C'ye göndermek istiyordu, ben ise bunu istemiyordum."

RKC arayınca kararını çabuk verdi. "Menajerim aniden arayıp 'Hollanda'da senin için bir kulüp buldum: RKC' dedi. 'Kim?' diye sordum. Adını hiç duymamıştım. İnternetten araştırdım, ligi orta sıralarda bitirdiklerini gördüm ve 'Hollanda liginin iyi bir itibarı var, deneyelim' diye düşündüm."

Avrupa'da üst düzey bir takım olan Twente'nin taraftarları da geçen yıl Fransız oyuncu Grolsch Veste'de tanıtıldığında şaşırmıştı. Çünkü Waalwijk'te pek de parlamamıştı.

Weidmann, "Ne on golüm ne de on asistim vardı" diye kabul ediyor. Bu yüzden Twente aradığında şaşkına döndü. "Şoke olmuştum: Kim? FC Twente mi? 'İmkânsız. Geçen sezon çok az oynamışken ve şimdi ikinci ligdeki bir kulüpteyken Twente benimle nasıl ilgilenebilir?' dedim."

Şimdi, "Bu kadar uzun süre göz önünde olmamama şaşmamalı" diyor. "O sezon (2024/25) karın sakatlığı nedeniyle kasımdan mayısa kadar oynayamadım. Öncesinde iyi oynuyordum ama RKC'nin kötü sonuçları yüzünden öne çıkmıyordum."

Bir yıl sonra orta saha oyuncusu Grolsch Veste'nin gözdesi oldu: 16 maçta şimdiden 11 gole katkı sağladı (5 gol, 6 asist). Üstelik Twente'nin geçen pazar Excelsior'a dokuz gol attığı maçta kadroda bile değildi.

En parlak anı, topu kendi ceza sahasının hemen dışında alıp PSV savunmasını geçtikten sonra soğukkanlı bir vuruşla önemli bir galibiyeti getirdiğinde yaşadı. NOS yorumcusu, "Koş, koş ve koşmaya devam et. Bu pozisyon FC Twente müzesinde yer almayı hak ediyor!" diye haykırdı.

Bu golle kariyeri, dünya yıldızlarıyla aynı sahalara çıkmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra nihayet yükselişe geçmiş gibi görünüyor. Paris sokaklarından çıkan bir başka yetenek başardı... ya da başarmak üzere. "Hedefim hâlâ Fransa Millî Takımı, ancak önümde uzun bir yol olduğunu biliyorum."