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CarvajalGetty Images
Abobakr El Mokadem
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داني Carvajal, Getafe ile sözleşme imzalamak için garip bir şart öne sürüyor

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Barcelona - Getafe
Barcelona
Getafe
D. Carvajal
İspanya

Serbest futbolcu

İspanyol bir rapor, bugün perşembe günü, Real Madrid'in eski yıldızı Dani Carvajal'ın Getafe ile anlaşmak için garip bir şart öne sürdüğünü belirtti.

Carvajal, geçen sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest futbolcu konumunda olduğundan, transfer dönemleriyle bağlı kalmaksızın herhangi bir kulübe katılma hakkına sahip.

"Marca" radyosuna göre, oyuncunun Getafe forması giymek için maaşından kesinti kabul etmeye hazır olduğu, ancak sözleşmesinde pazarlığa kapalı bir madde bulunduğu söyleniyor.

 Bu madde geleceğiyle ilgili olup, önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir takımdan teklif alması ve bu teklifle ilgilenmesi halinde ayrılabileceğini öngörüyor.

Başka bir deyişle, tüm taraflar kabul ederse, oyuncunun ve Getafe'nin kulüple yalnızca üç ay kalmasına imkân tanıyan bir sözleşmeye imza atabilir; bu da önümüzdeki yaz transfer penceresinin açılmasına kalan süredir. Buna rağmen bu durum Getafe'nin hoşuna gitmiş gibi görünmüyor; sözü edilen kaynağa göre, iki taraf arasındaki anlaşmazlığı daha da keskinleştiriyor.


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