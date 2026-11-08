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Abobakr El Mokadem
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"Dansını taklit etti": Griezmann'dan Giuliano Simeone'nin Barcelona ağlarına attığı gole coşkulu tepki

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
G. Simeone
A. Griezmann
İspanya
Arjantin
Fransa

La Liga'da ateşli zirve

Orlando City oyuncusu Fransız Antoine Griezmann, La Liga kapsamında bu gece Metropolitano Stadı'nda oynanan dev maçta, eski takımı Atletico Madrid'in Barcelona filelerini bulduğu gole tepki gösterdi.

Atletico Madrid, İspanya Ligi'nin 15. haftası kapsamında "Metropolitano" Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona filelerini havalandıran ilk takım oldu. Giuliano Simeone, Arjantinli Julian Alvarez'in isabetli pasından yararlanarak ev sahibinin güçlü başlangıcını ilk gole çevirmeyi başardı.

Daha önce Barcelona forması da giymiş olan Griezmann, Giuliano Simeone'nin golünü kutladı; özellikle de Rojiblancos oyuncusu golü ünlü Fransız'ın meşhur dansını yaparak kutlayınca.

Griezmann Instagram hesabından, kutlamadan bir fotoğrafı bir dizi emoji ve "Sizi seviyorum" ifadesiyle paylaşarak bu gece desteklediği takıma olan desteğini teyit etti.

 

 

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