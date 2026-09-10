Philippe Coutinho yeni bir kulüp buldu. Fabrizio Romano, UOL ve Globo'nun ardından Brezilyalı oyuncunun bonservissiz olarak Santos'a katılacağını duyurdu. Yaşıtı ve yıldız oyuncu Neymar (34) da hafta bitmeden resmiyet kazanması beklenen bu habere büyük sevinçle tepki verdi.

Coutinho, Vasco da Gama'dan şubat ayında ayrılmasının ardından bonservisini eline aldı ve cuma günü sağlık kontrolünden geçmek için yeni kulübüne gidecek. Her şeyin yolunda gitmesi halinde eski Liverpool yıldızı, Pelé'nin de parladığı köklü kulüple takvim yılının sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

Santos'un mevcut yıldız oyuncusu Neymar, Santos yönetiminden Coutinho için girişimde bulunmasını istedi. Coutinho, NR Sports'a ait bir uçağa binecek. Bu spor pazarlama ve imaj yönetimi şirketi, Neymar'ın ailesine ait ve Santos ile Coutinho arasındaki görüşmelerin başlatılmasından sorumlu.

Neymar gelişmeleri erkenden paylaşarak sosyal medyada dans ettiği bir video yayımladı ve bir büyücü emojisi ekledi. Coutinho'nun lakabı "küçük sihirbaz". Bu lakabı İngiltere'de aldı; burada Liverpool'nun en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor ve Luis Suárez ile ölümcül bir ikili oluşturuyordu.

Coutinho, 201 maç, 54 gol ve 44 asistin ardından Ocak 2018'de o dönem için dudak uçuklatan 135 milyon avro bedelle FC Barcelona'ya satıldı. Coutinho, Anfield'daki dönemiyle kıyaslandığında Camp Nou'da sınıfını çok daha az düzenli şekilde sergiledi.

Barcelona, Coutinho'yu Bayern Münih ve Aston Villa'ya kiraladı. Aston Villa, onu 2022'de sadece 20 milyon avroya kadrosuna kattı. Katarlı Al-Duhail'deki bir aranın ardından 2024'te altyapısından yetiştiği ve 2008'de genç yaşta Inter'e transfer yapmayı başardığı Vasco'ya döndü.

Santos şimdi Coutinho'yu mümkün olan en kısa sürede maç kondisyonuna ulaştırmak istiyor ve bu biraz zaman alabilir. Coutinho son maçına, Vasco ile sözleşmesini feshetmesinin ardından şubat ayında çıktı. Bu kararı, Volta Redonda'ya karşı oynanan bir maçta Vasco taraftarlarının eleştirilerinin hedefi olduktan sonra aldı. Coutinho, baskı nedeniyle "zihinsel olarak tükenmiş" olduğunu açıkladı.



